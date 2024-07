Southgate ordknapp om framtiden: – Må snakke med de riktige folkene

En sen scoring signert Mikel Oyarzabal knuste de hvitkleddes håp om landets første gull i europamesterskap.

– Jeg er veldig stolt av spillerne våre. De har gitt alt. Vi spilte ikke bra nok i dag til å fortjene å vinne. Spania har vært det beste laget i turneringen og fortjente å vinne. Jeg er så skuffet over å ikke få trofeet, sa Southgate.

I 2018 ledet Southgate England til VM-semifinale i Russland, før det ble finaletap i EM tre år senere. I Qatar for halvannet år siden ble det exit mot Frankrike i kvartfinalen i VM.

Heller ikke i årets EM i Tyskland gikk engelskmennene hele veien.

53-åringens trenerkontrakt løper ut ved nyttår, og det hersker usikkerhet rundt hvorvidt Southgate leder det engelske laget i VM i 2026.

– Jeg tror ikke dette er tiden for å ta en slik avgjørelse. Jeg må snakke med de riktige folkene, sa en ordknapp Southgate.

Den tidligere storscoreren Alan Shearer tror Southgate har ledet England i et mesterskap for siste gang.

– Jeg tror dette er Southgates siste kamp. Han tok oss til finalen for tre år siden og finalen her og har ikke vunnet. Det vil såre ham og kanskje vil han mene at det er tid for noen andre, sa Shearer på sendingen til BBC.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt