Forsterket Kåffa 2 tok ferie med poeng mot Bærum: – Vi er fornøyde

KFUM ARENA (Dagsavisen): Andrelagene har virkelig giret om den siste tiden. Sarpsborg 2 stilte med tre Eliteserie-profiler da de slo Nordstrand 1-0 for to helger siden, Mjøndalen 2 kom sterkt mot Oppsal og vant hele 3-0. I tillegg dekket Dagsavisen et meget forsterket Skeid 2 mot Frigg torsdag, da Skeid 2 vant 4-3.

KFUM-rekruttene så ut til å ha lært av sine andre 2. lag i avdelingen og kom knallsterkt til KFUM-Arena mandag for å avslutte den 14. runden før det som nå blir en måneds ferie. Kåffa kom med fire spillere som har spilt Eliteserie i år, i Moussa Njie, Sverre Sandal, Obilor Okeke og Adam Saldaña.

Og det hjalp – KFUM 2 tok poeng i andre kamp på rad, selv om de ikke har vunnet på sju kamper. 2-2 gjør at de har 19 poeng og ti ned til nedrykk.

– Vi starter kampen godt og lykkes med ting vi snakker om, men vi klarer ikke opprettholde samme kvalitet gjennom resten av 1. omgang. Baklengsmålet preger oss litt inn mot pause. I 2. omgang sliter vi med å få justert det vi snakker om i pausen, og utnytte bakrommet oftere. Så scorer de 2-1 etter at det glipper i egen boks hos oss, men etter byttene jobber vi oss gradvis inn i det. Så får vi en straffe og scorer. På tampen blir det åpent begge veier, sier trener Vegard Lund Nes.

Fornøyde med 2-2

Rekrutt-treneren erkjenner likevel at Bærum nok var nærmest seieren.

– Sånn kampen utvikler seg er vi fornøyde med ett poeng, så totalt sett sier vi oss fornøyde med 2-2. Vi kunne fått med oss tre poeng, men vi varierer for mye i prestasjon gjennom kampen, så det å sitte igjen med ett poeng var nok helt greit, sier han videre.

Lund Nes sier de ikke har sett på MIF 2 og Skeid 2 og tatt «etter» de, ettersom de også stilte knallsterkt denne runden.

– Kampprogrammet for A-laget styrer hvordan ting ser ut for oss. Vi startet sesongen med et ungt lag uten mange fra A-laget, men det har vært enkeltkamper hvor flere har kommet ned og hjulpet. Det er nok den tøffeste avdelingen i 3. divisjon i år, så vi står bedre rustet spillemessig med litt yngre lag, men det er terminlisten til A-laget som styrer hvem vi har med. I dag har vi med de som trenger spilletid og du ser at de har kvaliteter alle sammen, sier rekrutttreneren og fortsetter:

– Vi har hatt en lik tankegang gjennom hele året. Har A-laget et tøft kampprogram, bruker vi våre egne. Flere av de har vist at de tar nivået i 3. divisjon. Så slipper selvfølgelig A-lagsspillerne til når de er disponible. Og vi har brukt veldig mange forskjellige A-lagsspillere, sier Lund Nes.

Store sjanser og tidlig ledelse

KFUM 2 kom friskt ut og holdt på å få en kjempesjanse etter 45 sekunder da Moussa Njie ble spilt fri, men pasningen var akkurat litt for hard. To minutter senere burde avdelingens toppscorer Lasse Bransdal gjort 1-0 da han skjøt fra 12 meter, men en oppofrende Joachim Prent-Eckbo fikk klarert til corner.

Sju minutter var spilt da hjemmelaget gikk opp til 1-0. Njie ble spilt alene gjennom og var klinisk alene med tidligere KFUM-keeper Andreas Vedeler. Han banket ballen i lengste hjørne til 1-0.

Etter en noe rolig periode fikk Bærum en kjempesjanse til å utligne til 1-1 etter halvspilt 2. omgang. Tidligere KFUM-spiller Juba Moula fant Omar Markovic, som fikk tid og rom til å skyte fra 14 meter. Kanten blåste ballen langt over mål.

Gigantisk keepertabbe

Drøye ti minutter senere var KFUM farlig frempå. Njie fikk gå og gå og skjøt til slutt fra 16 meter. Vedeler måtte gi retur på skuddet, men headingen fra Obilor Okeke ble også reddet.

Minuttet etter var lagene like langt. Markovic slo inn i boks, men Henri Sørlie plukket ball. Men på uforståelig vis glapp keeperen ballen på to meter. Bransdal takket og bukket og pirket inn 1-1.

Bærum fortsatte å kjøre på og var nær å ha snudd kampen like etter målet. Moula kom rundt på høyre og slo 45 ut til Kristoffer Haugen, som skjøt. Skuddet hadde retning mål, men gikk i blokka og utenfor.

12 sekunder på overtid fikk Niclas Semmen en gigamulighet til å score fra fem meter da ballen falt i beina hans, men forsøket gikk noen meter over. Dermed sto det 1-1 til pause.

Bransdal brant og brant

Den andre omgangen var rett under ni minutter gammel da Bærum hadde snudd kampen. Markovic kom i 100 ute til venstre og slo inn i boks. Den gikk forbi mange KFUM-ben og havnet i beina på Moula. Han bredsidet ballen i lengste og scoret mot gamleklubben. Det må ha smakt ekstra godt!

Timen var spilt da det var helt utrolig at ikke Bærum gikk opp i 3-1. Bransdal fikk plutselig ball på fire meter og hadde all tid i verden, men på helvolley banket han den himmelhøyt over.

Samme mann fikk nok en gigantisk mulighet da han like etter kom helt alene med Lange, men da han prøvde å chippe over målvakten, vartet Lange opp med en premieredning og fikk i så måte en revansje for 1-1-målet.

Straffe til KFUM og utligning

Bransdal fortsatte å terrorisere KFUM-forsvaret og var igjen nære med kvarteret igjen da han skjøt i tverrligger fra kloss hold. At det bare sto 1-2 var smått utrolig.

Mot spillets gang fikk så KFUM 2 straffe da Martin Gavey ble lagt i bakken, kvarteret før slutt. Innbytteren tok straffen selv og satte den først i mål, men måtte ta den på nytt fordi dommeren ikke hadde blåst. Men Gavey holdt hodet kaldt og satte ballen til venstre og Vedeler til høyre. 2-2!

– Ved første øyekast så den billig ut, men jeg opplever måten Martin faller på er tydelig at det er kontakt. Så er spørsmålet om det er en aktiv handling som gjør at han faller. Det er sterkt av Gavey at når han tar den for tidlig og scorer, men må ta den på nytt, er han sterk nok til å sette den i mål. Godt gjort og godt håndtert, sier treneren.

Blir godt med ferie

Bransdal trodde han hadde gitt Bærum 3-2 etter 85 minutters spill da Markovic slo inn og fant spissen, som banket ballen i mål. Men spissen dyttet vekk Prent-Eckbo sekundet før, som dommeren slo ned på. Dermed ingen mål.

Gjestene i gult var nærmest scoring mot slutten og hadde flere halvsjanser med skudd fra distanse. Bransdal satte ballen i mål - igjen - på overtid, men denne gang ble han vinket av for offside. Dermed endte det 2-2.

– Våren oppleves lang når man drar den langt inn i juli, men det er sånn det er. I fjor tok vi ferie sent i juni og begynte i juli, så det er bare sånn det er. Nå får gutta en velfortjent ferie før vi begynner opp igjen 1. august, sier Lund Nes.

– Noe mer du vil si til Dagsavisens lesere før 3. divisjon avdeling 3 tar ferie?

– God sommer!

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – runde 14

KFUM Oslo 2-Bærum 2-2 (1-1)

KFUM-Arena, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Moussa Njie (7), 1-1 Lasse Bransdal (30), 1-2 Juba Moula (54), 2-2 Marvin Gavey (78, straffe)

Gule kort: Sverre Sandal, Obilor Okeke, KFUM 2.

KFUM Oslo 2: Henri Lange - Elias el Arbi, Magnus Mehl, Joachim Prent-Eckbo, Ola Nessheim (Karl Viktor Ileby etter 60), Patrick Bjørkli - Adam Saldana, Sverre Sandal - Obilor Okeke (Martin Gavey etter 67), Niclas Semmen, Moussa Njie.

