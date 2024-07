Alcaraz forsvarte Wimbledon-tittelen – knuste Novak Djokovic i finalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alcaraz feide serberen av banen og vant i strake sett med sifrene 6-2, 6-2, 7-6 (7-4).

Den unge spanjolen står nå med fire Grand Slam-titler. Han har tidligere vunnet Wimbledon i 2023, Roland-Garros i 2024 og US Open i 2022.

Djokovic har på sin side triumfert i hele 24 Grand Slam-turneringer i karrieren. Han står med ti Australian Open-seirer, tre i Roland-Garros, sju i Wimbledon og fire i US Open.

Med seier søndag kunne han stått igjen som tidenes mestvinnende i Wimbledon, men serberen var ikke i sedvanlig form. For en drøy måned siden ble han operert for en kneskade, og det var ikke sikkert at 37-åringen kom til å spille turneringen.

– Det er litt surrealistisk å være i finalen. Jeg var usikker på om jeg kom til å spille Wimbledon helt fram til det var tre dager igjen, sa Djokovic før kampen.

Regjerende mester

Serberen spilte seg aldri ordentlig inn i kampen og tapte fortjent.

Etter et langt førstegame kunne Alcaraz innkassere kampens første servebrudd. Da spanjolen også brøt serberen i det femte gamet, ble veien tilbake i settet for lang for Djokovic.

Alcaraz fortsatte i samme spor i andresettet og brøt Djokovic i det andre gamet. Som i førstesettet brøt han serberen igjen, og spanjolen spilte seg opp til 2-0 i kampen.

I det tredje settet fulgte de hverandre tettere, før Alcaraz brøt det niende gamet. Spanjolen var i ferd med å serve inn seieren, men misbrukte fire strake matchballer da han servet med 5-4-ledelse i det tredje settet.

Djokovic klarte å bryte spanjolen og fikk presset fram tiebreak, men der ble Alcaraz igjen for sterk og kunne juble for sin andre strake Wimbledon-triumf.

