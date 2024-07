Wrestling-superstjerne John Cena gir seg i ringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Wrestlingstjernen kunngjorde dette da han overraskende dukket opp under konkurransen Money in the Bank i Toronto lørdag.

47-årige Cena har blitt verdensmester hele 16 ganger, flere enn noen andre. Han begynte med profesjonell wrestling i 1999.

– John Cena kunngjør at han gir seg med konkurranser i ringen og uttaler at Wrestlemania 41 i Las Vegas blir hans siste, heter det i en uttalelse fra World Wrestling Entertainment (WWE).

Wrestlemania 41 arrangeres 19. og 20. april 2025. Cena skal også delta i konkurransene Royal Rumble og Elimination Chamber, ifølge WWE.

John Cena har i tillegg en karriere som rapper og skuespiller. Han var blant annet å se i en cameorolle som havfrue – eller «Kenmaid» – i kinosuksessen «Barbie» i 2023.

Profesjonell wrestling, også kalt fribryting eller bare wrestling, er en blanding av sport og teater. Reglene der har lite til felles med bryting slik vi kjenner det fra for eksempel OL, der det konkurreres i gresk-romersk stil og fristil.