Hauger nummer ni i hovedløpet på Silverstone: – Ikke i nærheten av det vi hadde håpet på

Red Bull-junior Isack Hadjar kjørte inn til seier. Han tok samtidig over ledelsen i Formel 2-sammendraget.

– Vamos, vamos, vamos! Tusen takk folkens, utbrøt Hadjar over teamradioen.

Hauger ble fredag nummer tre i kvalifiseringen, og nordmannen hadde derfor et meget bra startspor i hovedløpet. Spinn i hjulene ødela imidlertid for 21-åringen, som raskt falt til en 9.-plass. Allerede på den første runden ble det gult flagg og sikkerhetsbil etter at Andrea Antonelli forsvant ut av løpet.

– Det er skummelt å ligge bak her. Da blir avstanden fram stor, sa Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

På den tredje runden ble det sikkerhetsbil for andre gang på kort tid. Ti runder ut i løpet var Hauger ny leder etter at førerne foran hadde hatt pitstopp, men nordmannen kjørte selv inn og skiftet dekk kort tid senere.

21-åringen var aldri i nærheten av å kjempe om de fremste plasseringene, og Aurskog-føreren ble nummer ni.

– Det er ikke i nærheten av det vi hadde håpet på med hans startposisjon i dag. Dennis hadde en dårlig start. Det er der han tapte det meste, sa Pettersen om Haugers løp.

– Håper de treffer bedre

Før Formel 2-helgen på Silverstone lå Hauger som nummer sju i sammendraget, 55 poeng bak ledende Paul Aron fra Estland. Hauger plukket lørdag to VM-poeng da han kjørte inn til 7.-plass i sprintløpet.

– Han slet litt i regnværet i går. Han fikk ikke opp temperaturen i dekkene sine, og jeg tror også at han hadde en litt stiv i bil. Det var litt skuffende, men det var på grunn av innstillingene på bilen som ikke fungerte i regnværet. Kanskje så de for seg at det skulle tørke litt mer, så får vi håpe de treffer bedre på oppsettet i dag, sa Viaplays Atle Gulbrandsen før løpsstart.

– Helt kjørt

Forrige helg var Hauger raskest i kvalifiseringen i Østerrike, før han kjørte inn til en sterk 5.-plass i sprintløpet. Hovedløpet endte imidlertid i tragedie da nordmannen kvelte motoren før start og ble nummer 13.

– Jeg kan ikke beskrive hvor forbannet jeg er. Det var en gylden mulighet til å komme meg inn i mesterskapet igjen, og nå er det helt kjørt. Jeg har ikke så mye mer å si uten at det blir stygt, sa Hauger.

Neste VM-runde er i den ungarske hovedstaden Budapest om to uker. Formel 2-året avsluttes i Abu Dhabi 8. desember.

