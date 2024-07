Mandagens direkte TV-sport: Casper Ruud spiller første kamp i Wimbledon

11.00: Sykling, Tour de France, verdenstouren menn (25 av 35): 3. etappe (kupert), 230,8 km Piacenza (Italia) – Torino (Italia). (TV2 Direkte, Eurosport 1)

12.00: Tennis, Wimbledon-turneringen (gress, 50 mill. pund) i London, England (til 13/7), årets 3. Grand Slam-turnering, 1. dag: 1. runde kvinner og menn. Casper Ruud møter australieren Alex Bolt på bane 3 klokken 12. Nordmannen er seedet som nummer åtte foran årets turnering, og han unngår dermed å møte en annen seedet spiller i de to første rundene. Topp 8-spillerne unngår dessuten hverandre til og med 4. runde. Bolt ligger på 234.-plass på ATP-rankingen. Han har spilt én ATP-turnering tidligere i år, og da tapte han for Tommy Paul i Adelaide. Senere har han spilt på ITF- og Challenger-nivå. (Eurosport N)

17.45: Tennis, Wimbledon 1. runde fortsetter. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, EM-sluttspilet menn i Tyskland: Åttedelsfinale Frankrike – Belgia fra Düsseldorf. (NRK1)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland: Åttedelsfinale Portugal – Slovenia fra Frankfurt. Vinnerne av dagens to kamper møter hverandre i kvartfinalen. (TV2 Direkte)

03.00: Fotball, Copa América, søramerikansk mesterskap menn i USA, gruppespillet (3. runde): Gruppe C: USA – Uruguay fra Kansas City. USA gikk på et overraskende tap for Panama i forrige kamp og må slå tilbake her. (Vsport1), Bolivia – Panama fra Orlando. (Vsport2)