Stor NM-overraskelse: Jakob Ingebrigtsen løper 5000-meteren

NTB får bekreftet at stevneleder og teknisk delegert har besluttet at friidrettsstjernen får mulighet til å stille på distansen selv om han ikke var påmeldt.

Det gis ingen grunn for unntaket som er gitt, annet enn at utøvere i henhold til reglementet har muligheten til å etteranmelde seg. Det har hjemmefavoritten gjort.

Ingebrigtsen tok gull på 1500 meter fredag da han dundret inn til sterke 3.34,03. Etterpå nevnte han ingenting om at han skulle løpe også lørdag.

Nå kan han altså doble gullfangsten i mesterskapet som går bare noen få minutter unna hjemmet.

Sterkt felt

Lørdagens 5000 meter løpes med start klokken 13.45.

I feltet får Ingebrigtsen selskap av blant andre Narve Gilje Nordås og storebror Filip. Nordås sto over 1500-meteren i mesterskapet.

Med til historien hører det også at Jakob Ingebrigtsen har uttalt at han planlegger å løpe både 1500 og 5000 under OL i Paris. Den førstnevnte distansen har førsteprioritet.

På 5000 meter har han ikke klart kravet på 13.05,00, men han er inne på ranking i øyeblikket. Før helgen lå han på 37.-plass på lista. 42 utøvere kommer til sommerlekene i Frankrike.

Frist søndag

Et sterkt løp i Sandnes lørdag vil fjerne all tvil rundt Ingebrigtsens deltakelse på den distansen i OL.

Narve Gilje Nordås er også marginalt inne på 5000-meteren i OL på ranking. Han kunne dermed også trenge et godt løp i Sandnes.

Fristen for å klare OL-kravet og ta rankingpoeng utløper søndag.

24-åringen, som ble pappa for første gang tidligere denne uken, er for øvrig kjempefavoritt til å få kongepokalen under NM-avslutningen.