Ukrainas fotballhelter ute av EM etter målløs kamp mot Belgia

Det var følelsesladde Ukraina-spillere som enten la seg ned eller ruslet rundt på gressmatten i Stuttgart etter kampen. De hadde kjempet for sine landsmenn i et krigsherjet land og ønsket å bidra til håp og flere oppturer i EM.

Slik skulle det ikke gå. Ukraina spilte en god kamp mot stjernespekkede Belgia og skapte også noen store sjanser. Men det ble en vrien kamp for gultrøyene som startet med en fembackslinje og først og fremst satset på defensiv trygghet.

– Det er blytungt. Men det er flere lag som ryker ut EM som ikke kan være stolte av det de har gjort. Det kan denne gjengen trygt være, kommenterte NRK-ekspert Alexander Schau.

Ukrainerne fikk til slutt svi for at det ble 0-3-tap mot Romania i første kamp. Målforskjellen ødela for kaptein Mykola Matvijenko og hans lagkamerater.

– En sterk nasjon er en som alltid holder sammen og støtter hverandre, både i nederlag og seier. I dag takker vi Ukrainas fotballandslag. Tross det uheldige resultatet, de slåss for landet vårt. Våre store seirer ligger i framtiden, skrev Ukrains president Volodymyr Zelenskij på X.

Misbrukte stor sjanse

Belgia åpnet onsdagens kamp best og fikk en stor mulighet etter seks minutter. Kevin De Bruyne spilte fri kraftspissen Romelu Lukaku, men sistnevnte kom noe i ubalanse og fikk ikke klem på skuddet fra skrå vinkel.

Utover i første omgang valgte belgierne å legge seg noe lavere i banen for å ta mindre risiko, og det gjorde at ukrainerne kom mer med i kampen. Georgij Sudakov gjorde en imponerende figur på midtbanen og var med på å sette opp småfarligheter.

Ukraina fikk også en stor sjanse til å ta ledelsen etter 41 minutter. Roman Jaremtsjuk ble spilt fri alene med keeper, men ble for uselvisk og forsøkte å sentre til Artem Dovbyk framfor å skyte selv.

Til pause sto det 0-0 etter en jevnspilt omgang, og ukrainerne ledet 3-2 i protokollen for skudd på mål.

Tamt

2. omgang ble en ganske tam affære. Lagene gjorde bytter i håp om at friske bein skulle skape noe, men det ble tynt med sjanser.

Etter vel 70 minutter ble det riktig nok aktivitet i begge bokser. Først reddet Anatolij Trubin godt fra Belgias Yannick Carrasco, mens Wout Faes gjorde en kjempeblokkering da Dovbyk skjøt fra fem meter like etter.

Sudakov spilte seg til en stor sjanse på overtid, men avslutningen gikk rett på keeper. Dermed endte Ukrainas EM-reise i Stuttgart onsdag kveld.

Begge lag ønsket seg seier. Belgia fordi de gjerne ville unngå Frankrike i åttedelsfinalen, Ukraina fordi de hadde svakest målforskjell i gruppen. Ettersom også Slovakia – Romania endte uavgjort, tok alle fire lagene i gruppa fire poeng. Belgia ble nummer to og Ukraina nummer fire.

Romania vant gruppen og møter enten Slovenia eller Nederland i åttedelsfinalen. Belgia møter Frankrike, mens Slovakia skal opp mot England eller Spania.

– Vi ville helst ha vunnet, og vi er i en vrien fase, men det får så være. Vi må skjerpe oss. Vi er «underdogs» mot dem (Frankrike), sa Belgia-kaptein De Bruyne.

