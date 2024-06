Hovland bykset mot teten i Connecticut

Dermed klatrer han til en foreløpig delt 18.-plass sammenlagt før den siste runden søndag. Fem slag skiller opp til amerikanske Cameron Young. Han gikk den tredje runden hele elleve slag under par, blant annet etter å ha vartet opp med eagle på hull tre og 15.

Lørdag startet Hovland med par på de to første hullene, før han sikret seg dagens første birdie på hull tre. Etter fem strake par avanserte han ytterligere med birdie på den niende hullet. På andre halvdel av runden storspilte Hovland med hele fem birdier og tre par. En bogey på det tolvte hullet ødela en ellers sterk runde.

På det 16. hullet hadde Hovland et glitrende utslag, og 26-åringen ga seg selv et godt utgangspunkt til en eagle, men satt kun igjen med par.

Hovland innledet turneringen torsdag med to slag under par. Dag to endte på par. Det gjorde at han lå elleve slag bak lederen Tom Kim før lørdagens runde.

Turneringen i byen Cromwell er en del av PGA-tourens turneringer med høyere status. Bare 71 får delta, og det er ingen cut halvveis.

Hovland greide ikke cuten i majorturneringen US Open for en uke siden. Nordmannen er rangert som verdens sjette beste golfspiller.