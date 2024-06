Boston Celtics ble NBA-mestere for 18. gang – flest i historien

Det er flere enn noen andre lag har vunnet tittelen i National Basketball Association.

– Herregud! Det er en uvirkelig følelse. Vi gjorde det, sa en jublende Jayson Tatum etter seieren i det som ble den femte og avgjørende finalekampen.

Tatum ble kampens beste poengplukker med 31 poeng. Jaylen Brown ble utnevnt til finalens mest verdifulle spiller. Han noterte seg for 21 poeng.

Boston Celtics vant de tre første finalemøtene. Dallas Mavericks tok seieren i den fjerde finalekampen.

I det femte møtet var det ingen tvil om hvem som var det beste laget. Dermed ble det ikke bruk for flere kamper i best av sju-serien. Det hjalp ikke for Dallas Stars at lagets Luka Doncic bidro med hele 28 poeng.

Seieren kom på dagen 16 år etter at Boston Celtics ble NBAs mesterlag sist gang i 2008. Da vant de mot Los Angeles Lakers.