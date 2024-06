Hovland-løft på 2. runde i US Open – fortsatt langt bak

Halvveis på den andre runden er den norske golfstjernen på par for dagen. Han åpnet godt med birdie på første hull, men en dobbeltbogey på det 8. hullet ødela mye.

På det niende hullet ble det en birdie på et par tre-hull, og det tente et syltynt håp for Hovland.

Totalt i turneringen ligger han på åtte slag over par. Torsdagens åpningsrunde ble et mareritt der han fikk svært lite til å stemme, og han endte dagen på åtte slag over par etter blant annet to dobbeltbogeyer.

Det betyr at Hovland må gjennom en bratt klatring for å klare cuten i turneringen. Feltet deles i to etter fredagens runde, og Hovland er i skrivende stund på delt 136.-plass av 156 spillere.

Patrick Cantlay leder turneringen enn så lenge på fem slag under par. Han har ikke startet på 2. runde. Thomas Detry (Belgia) og Ludvig Åberg (Sverige) er slaget bak amerikaneren.

US Open spilles i år på Pinehurst-banen i North Carolina. Den har ikke Hovland klart å løse spesielt bra.

Nordmannens beste plassering i den gjeve majorturneringen er 12.-plassen fra debuten som amatør i 2019. Da ble den spilt i Pebble Beach i California.