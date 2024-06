Nadal tar OL-oppladningen i Sverige – kan møte Ruud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arrangøren opplyser i en pressemelding at Nadal er påmeldt til turneringen. Nadal har på grunn av skader rast på rankingen, men har fått et wildcard. Det gjør at han blir useedet i turneringen og kan møte Ruud i en tidlig fase.

De to har møttes to ganger før, og Nadal har vunnet begge kampene uten å tape et sett. Det var i ATP-finalen i 2022 og Roland-Garros-finalen samme år.

Nadal opplyste torsdag at han dropper Grand Slam-turneringen Wimbledon om to uker. Den spilles på gress, og spanjolen ønsker ikke å spille på et nytt underlag før OL.

OL-turneringen spilles på grus på samme anlegg som Roland-Garros arrangeres på. Nadal skal spille single i tillegg til double med Carlos Alcaraz.

Turneringen i Båstad varer fra 15. til 21. juli.









(©NTB)