Ingebrigtsen utelukker ikke fødselsretur til Norge underveis i EM: – Tar ett løp om gangen

Store deler av fredagens medieseanse med Henrik og Jakob Ingebrigtsen dreide seg om situasjonen til sistnevntes kone. De venter barn i løpet av kort tid.

– Det er noe som kan skje, men jeg har kanskje ikke helt vært i stand til å være med på den bølgelengden. Jeg har vært veldig fokusert. Det er spennende uansett. Jeg var hjemme i går. Hun er glad i holde seg aktiv. Det at vi skal vi bli foreldre tar mye av hennes fokus. Hun skjønner veldig godt at jeg er her, innledet 23-åringen.

Han ønsket ikke å slå fast at han blir værende i Roma dersom fødselen starter.

– Vi har heldigvis mange folk som bidrar hjemme. Vi krysser fingrene for at det ikke blir nødvendig. Hun har vært i veldig god form. Vi tar ett løp om gangen, og så gjør vi det som vi må, fortsatte Ingebrigtsen.

Paret giftet seg tilbake i september i fjor. I februar ble det kjent at de venter sitt første barn sammen.

Ingebrigtsen er regjerende europamester utendørs på 5000 meter. Friidrettsfantomet fra Sandnes tok gull på distansen både i München (2022) og Berlin (2018). Han har i tillegg to VM-gull på 5000 meter.

I begynnelsen av august skal Ingebrigtsen forsvare OL-gullet på 1500 meter. 23-åringen fra Sandnes innledet årets utendørssesong på annenplass på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Eugene, før han vant tilsvarende distanse under Bislett Games i slutten av mai.