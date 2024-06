Budkov Kjær fikk walkover – semifinaleklar i Roland-Garros for juniorer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Duoen avanserte fra torsdagens kvartfinale på walkover. I utgangspunktet skulle de ha møtt amerikanerne Maxwell Exsted og Cooper Woestendick.

I semifinalen skal Budkov Kjær og østerrikske Schärzler opp mot russeren Timofei Derepasko og Amir Omarkhanov fra Kasakhstan. Oppgjøret spilles fredag.

Sist helg fikk Budkov Kjær en tung start på Roland-Garros ved å ryke ut i første runde av mennenes juniorturnering i single. Den 3.-seedede nordmannen ble slått 6-1, 6-3 av kvalifiseringsspilleren Henry Bernet fra Sveits.

17-årige Kjær er nummer fire på ITFs verdensranking for junior og har som et av sine mål for året å vinne juniorklassen i en Grand Slam-turnering.

I januar tok han seg til semifinale i Australian Open.

