Røper usikkerhet før comebacket: – Spørsmålet er hvor mange kamper jeg tåler

Duoen har ikke konkurrert siden tidlig i mars. Da pådro Mol seg et brudd i foten og måtte gjennom en operasjon.

Han fikk satt inn en skinne og flere skruer. Først i mai var Mol tilbake i trening på sand, og torsdag gjør han og Sørum comeback i en tellende kamp.

– Jeg har ingen smerte i beinet lenger, og jeg føler meg klar til innsats. Men det er klart at det er blitt begrenset med trening, og det store spørsmålet er hvor mange kamper jeg tåler så tidlig etter skaden, sier Mol i en uttalelse før verdenstourturneringen i tsjekkiske Ostrava.

– Men jeg er sterk i troen, og jeg er optimist på at vi skal komme godt i gang. OL er det store målet i år. Vi har noen spennende uker foran oss, legger han til.

Storturneringen i Tsjekkia blir viktig med tanke på rankingpoeng og seedingen inn i OL. Torsdag åpner Mol og Sørum med to puljekamper.

– Vi har en god følelse, men det er klart at vi har dårlig med kamptrening. Så får vi krysse fingrene for at Anders tåler belastningen det er å spille så mange kamper på kort tid, sier Sørum.

Nordmennene er regjerende OL-mestere og skal prøve å bli de første på herresiden til å forsvare et olympisk gull i sandvolleyball.

Les også: OL-gullhåpet Mol tilbake i trening: – Det så ikke veldig bra ut