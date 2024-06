Alcaraz på vei mot formen – vill vending av Tsitsipas

Den spanske verdenstreeren har slitt med skader og var hemmet av smerter i armen i det meste av grussesongen, men nå sier han at han føler seg som seg selv igjen.

Med 34 rene vinnerslag slo han Auger-Aliessime 6-3, 6-3, 6-1 og tok seg til kvartfinale på en dag da regnvær ikke lenger skapte problemer for turneringsavviklingen.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen min. Jeg spilte tennis på veldig høyt nivå, sa Alcaraz.

– Det viktigste er at jeg tror på meg selv. Da gjør det ikke så mye at jeg ikke har spilt så mange kamper og at jeg ikke hadde særlig rytme da jeg kom hit.

Vilt comeback

Neste motstander blir Stefanos Tsitsipas, som vendte til seier over Matteo Arnaldi med sifrene 3-6, 7-6 (7-4), 6-2, 6-2. Han holdt på å komme under 0-2 i sett, men avverget fire settballer i 2. sett.

– Det er et av mine villeste comeback, sa den greske verdensnieren.

– Da jeg brøt på 3-5 i 2. sett, opplevde jeg den største gleden jeg har kjent på en tennisbane på lang tid.

Alcaraz har slått Tsitsipas i alle deres fem tidligere møter.

– Han har sagt at han liker å spille mot meg. Jeg håper han vil like det litt mindre denne gang, sa grekeren.

Sinner i form

Verdenstoer og Australian Open-vinner Jannik Sinner tapte første sett mot den siste gjenværende franskmannen Corentin Moutet, men vendte til seier 2-6, 6-3, 6-2, 6-1.

Italieneren har tapt bare to kamper i år og blir ny verdensener om han tar seg til finale, uansett hvordan Novak Djokovic gjør det. Sinner droppet storturneringene i Madrid og Roma på grunn av hoftetrøbbel, og det ser ut til å ha vært en god avgjørelse.

– Hofta er helt fin i øyeblikket, og jeg føler meg bra, sier han.

Motstander i kvartfinalen blir bulgarske Grigor Dimitrov, som slo høyere rangerte Hubert Hurkacz i tre strake sett med sifrene 7-6 (7-5), 6-4, 7-6 (7-3).