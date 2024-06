Søndagens direkte TV-sport: Siste runde i Eliteserien før EM-pausen

09.35: Motorsport, MotoGP, warmup foran Italia Grand Prix. (Vsport3)

11.00: Tennis, Roland-Garros hele dagen, (grus, 53,48 mill. euro) i Paris, Frankrike (årets 2. Grand Slam-turnering), 8. dag fra 11.00: 3. og 4. runde kvinner og menn. (Eurosport 1, Eurosport N)

11.00: Motorsport, Moto3 race i Italia Grand Prix. (Vsport3)

12.30: Golf, European Open (2,5 mill. dollar), europatour menn i Hamburg, Tyskland (til 2/6) med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

14.00: Motorsport, MotoGP race i Italia Grand Prix. (Vsport3)

15.30: Sykling, Critérium du Dauphiné i Frankrike (til 9/6), verdenstouren menn (23 av 35): 1. etappe, Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule. (TV2 Sport2)

16.30: Håndball, tysk Bundesliga menn (34. og siste runde): Magdeburg – Wetzlar. (Vsport1)

16.55: Sjakk, Norway Chess i Finansparken, Stavanger, 6. runde (17.00): Magnus Carlsen, Norge – Ding Liren, Kina, Alireza Firouzja, Frankrike – Rameshbabu Praggnanandhaa, India, Hikaru Nakamura, USA – Fabiano Caruana, USA. (TV2 Sport2)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (11. runde): KFUM Oslo – Sandefjord fra KFUM Arena. Begge lagene spilte sine siste kamper borte mot Bodø/Glimt, og begge endte uavgjort, 2-2 og 1-1. KFUM Oslo venter fortsatt på sin første hjemmeseier. (TV2 Sport Premium). Kristiansund – Sarpsborg fra Nordmøre stadion. (TV2 Sport1)

18.00: Tennis, Roland-Garros fortsetter med kveldsprogrammet. (Eurosport 1, Eurosport N)

18.00: Friidrett, Diamond League-stevne (7 av 15) i Stockholm, Sverige: 100 m para åpen 16.25, 400 m kvinner 16.35, 100 m kvinner nasjonal 16.45, 100 m menn nasjonal 17.06, 400 m menn 17.15, kule kvinner 17.20 (DL), høyde kvinner 17.25 (DL), stav menn 17.27 (DL), 1500 m menn 17.31, 800 m kvinner 17.46, 400 m hekk menn 18.04 (DL), 100 m kvinner 18.15 (DL), 1500 m kvinner 18.23 (DL), tresteg kvinner 18.32 (DL), 3000 m menn 18.39 (DL), diskos menn 18.55 (DL), 100 m menn 19.00 (DL), 3000 m hinder menn 19.11 (DL), 400 m hekk kvinner 19.32 (DL), 200 m kvinner 19.42 (DL), 800 m menn 19.52 (DL). Det gikk et spesialtog med utøvere fra Oslo til Stockholm fredag. En rekke utøvere fra Bislett Games blir å se her, men kanskje ingen nordmenn. De sparer seg til EM i Roma i neste uke. Narve Gilje Nordås er påmeldt på 3000 meter, men han måtte til legesjekk etter at han løp 1500 meter barbeint på en fot på Bislett torsdag. (NRK1, NRK2 fra 19.00)

18.00: Motorsport, Indycar, Detroit GP: (Vsport3)

18.30: Fotball, spansk Segundo Division: Mirandes – Amorebieta fra Estadio Municipal de Anduva. (TV2 Sport Premium2)

19.15: Fotball, Eliteserien menn (11. runde): Rosenborg – Fredrikstad fra Lerkendal stadion. Fredrikstad slo Rosenborg ut av cupen, har hatt en flott start på sesongen, men gikk på en smell med stortap i Tromsø midt i uka. (TV2 Direkte)

20.00: Golf, US Open kvinner (11 mill. dollar) i Lancaster, Pennsylvania (til 2/6), årets 2. majorturnering for kvinner med Celine Borge i aksjon. (Vsport Golf)

21.00: Golf. Canadian Open (9,4 mill. dollar), PGA-turnering menn i Hamilton, Ontario. (Eurosport 1)

21.00: Motorsport, Nascar Cup Series, Illinois 300. (Vsport3)

02.00: Ishockey, sluttspill National Hockey League (NHL), semifinale 6. kamp (best av 7): Western Conference: Edmonton Oilers – Dallas Stars fra Rogers Place. (Vsport1)