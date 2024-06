Bekreftet: Jose Mourinho presenteres som ny Fenerbahce-trener søndag

61-åringen har stått uten jobb siden han i januar fikk sparken som Roma-trener. Nå har han bestemt seg for å fortsette karrieren i tyrkisk fotball.

Fredag meldte blant andre Sky Sports at portugiseren hadde kommet til enighet med Fenerbahce om en toårskontrakt. Søndag bekrefter den tyrkiske klubben at Mourinho skal presenteres for fansen søndag kveld.

Lørdag kveld la klubben også ut en video der trenerveteranen forteller at han flyr til Tyrkia dagen derpå.

Portugiseren har i løpet av trenerkarrieren ledet klubber som Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid og Manchester United. I de to førstnevnte klubbene vant Mourinho mesterligaen, henholdsvis i 2004 og 2010.

I Fenerbahce blir Mourinho trener for blant andre Dusan Tadic og Fred, som portugiseren trente i Manchester United tilbake i 2018. For få dager siden ble det gjort kjent at norske Joshua King er ferdig i Fenerbahce.

Sist sesong ble Fenerbahce nummer to i den tyrkiske toppdivisjonen, tre poeng bak seriemester og byrival Galatasaray.

