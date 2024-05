Ingebrigtsen-rival i EM-trøbbel etter påmeldingstabbe

Det franske forbudet erkjenner den administrative feilen i en melding på Instagram. Konsekvensen er at uttaket av Habz ikke er blitt godkjent av Det europeiske friidrettsforbundet (EA).

Det samme gjelder Simon Bédard, som etter planen skulle løpe 10.000 meter i EM.

Nå jobbes det på spreng fra fransk hold om å få begge til start i Roma. NRK omtalte saken først i Norge.

Habz er den nest raskeste europeeren på 1500 meter så langt i år. Det er bare Jakob Ingebrigtsen som har løpt fortere. Så sent som torsdag ble franskmannen nummer tre i Bislett Games, og for under to uker siden vant han Diamond League-løpet i Marrakech i Marokko.

Vebjørn Rodal mener Habz ville vært en åpenbar medaljekandidat i EM. Særlig siden både Jake Wightman og Josh Kerr ikke blir en del av feltet.

– Uten de to britene til start ville jeg hatt ham som en kandidat til sølvet, bak Jakob Ingebrigtsen, sier den tidligere OL-mesteren på 800 meter til NRK.

Kanalen har vært i kontakt med Habz' agent, Michel Boeting, om saken. Han mener det er uheldig det som har skjedd og mener feilen ligger hos forbundet.

– Azeddine vil vente med å si noe til situasjonen er avklart. Det burde den være om en til to dager, skriver Boeting i en epost.

Friidretts-EM varer fra 7. til 12. juni.