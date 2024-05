Idrettsforbundet beskylder regjeringen for løftebrudd: – Savner en ambisjon

Han kom med kritikken fra talerstolen på årets ledermøte i Norges idrettsforbund i Ålesund. Der viste Dalhaug til at det i regjeringsplattformen ble lovet å satse på anlegg og lage en plan for dette sammen med idretten.

– Vi har sett fram mot oppfyllelsen av dette løftet med en statlig satsing for å få bygget og rustet opp flere idrettsanlegg. Slik har det dessverre ikke gått, sa Dalhaug.

Ifølge idrettsforbundet har Kultur- og likestillingsdepartementet i stedet sendt fram et høringsforslag til endringer i spillemiddelordningen.

– Dette dokumentet kan vanskelig sies å være en nasjonal plan for å bygge flere idrettsanlegg. Innspillene fra en samlet norsk idrett kan ikke sies å være hensyntatt. Da må vi også kunne tillate oss å si ifra, sa Dalhaug.

Vil ha tilbakemeldinger

I en epost sier statssekretær Erlend Hanstveit (Ap) til NTB at regjeringen og idrettsforbundet har samme mål om å bedre anleggssituasjonen.

– Det er nettopp derfor vi nå gjennomgår denne ordningen for å se om den kan innrettes enda bedre.

– Og så vil jeg si at de justeringene vi foreslår nå, er med utgangspunkt i alle innspillene vi har fått fra hele Norge – også fra NIF. Poenget med høringen er jo å få tilbakemeldinger på forslagene våre før vi tar en endelig beslutning, påpeker Hanstveit.

Idretten ser for seg en plan der «spillemiddeletterslepet går ned fordi det investeres mer fra staten». Dalhaug kritiserer regjeringen for ikke å satse skikkelig.

– Jeg savner en ambisjon, med tilhørende virkemidler, for å få bygget og rehabilitert flere anlegg.

Usikkerhet

NIF-toppen mener høringsforslaget bryter med tidigere praksis og skaper usikkerhet rundt hvem som vil få spillemidler og hvem som ikke får.

– Hvis dette nye prinsippet hadde vært innført tidligere, er det mange av dagens anlegg som ikke hadde fått spillemidler, og mange av anleggene ville kanskje ikke vært bygget.

I regjeringens forslag står det at idrettslag og kommuner kun tre ganger kan søke om spillemidler til anleggsbygging. Det vil skje uten noen tilskuddsgaranti.

– Jeg registrerer at NIF har reagert på forslagene allerede. Til dette vil jeg si at vi er fullt klar over at kostnadene med å bygge anlegg har økt mye de siste årene, og at satsene ikke har økt tilsvarende, sier Hanstveit til NTB og fortsetter:

– Vi er enige med NIF i at satsene må opp på sikt, men vi prioriterer nå å få kontroll på etterslepet og få redusert ventetiden med å få utbetalt midlene. Her har vi allerede gjort mye.

Statssekretæren legger til at det i første omgang er viktig å få bygget anlegg det er mest behov for.

– Skulle vi økt satsene nå, som NIF vil, så ville alle midlene gått til å imøtekomme nye søknader, og etterslepet ville ikke gått ned.









