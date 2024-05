– Nei, det visste jeg ikke. Hva ble tiden? spurte Øverland.

– 13,11, svarte NRK.

– Det er nytt for meg! utbrøt hun.

Tidligere i år skadet Hind-løperen korsbåndet, men har kommet raskt tilbake. I et heat mot funksjonsfriske løp hun to hundredeler raskere enn under friidretts-VM for parautøvere i Japan for noen uker siden.

Som 17-åring var Øverland en av Norges to flaggbærere under åpningsseremonien i Paralympics i 2021. I august går turen til Paris.