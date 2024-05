Iuel klarte ikke OL-kravet: – Det er et bra løp

Det var ikke nok til å klare OL-kravet på øvelsen som lyder på 54,84.

– Det er et bra løp. Hun trenger fem løp for å være ranket til OL. Det ser veldig lovende ut nå. Hun jakter selvfølgelig å ta direktekravet, men det er et veldig godt krav og rett under hennes personbeste, sa trener Leif Olav Alnes.

Iuels rekord på 400 meter hekk er 54,86.

Iuel, som ble mor for under et år siden, skal uansett til Paris. I starten av mai var hun blant de norske kvinnene som sikret OL-plass på 4 x 400 meter.

Iuel skal også delta i EM i Roma i neste uke.