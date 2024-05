Bokseforbundet lover bonuser til OL-medaljører i Paris

IBA gjennomfører grepet til tross for at boksingen under Paris-lekene arrangeres av Den internasjonale olympiske komité (IOC) etter at forbundet ble fratatt rollen på grunn av bekymringer om dens økonomiske åpenhet.

IBA, som er støttet av den russiske gassgiganten Gazprom, sier at de vil betale gull-, sølv- og bronsemedaljevinnere bonuser fra et totalbudsjett på 3,1 millioner dollar. Det tilsvarer 32,56 millioner kroner.

Dermed kan det trille gode penger inn i kassen for den norske bokserne Sunniva Hofstad og Omar Mohamed Shiha dersom de sikrer edelt metall i Paris.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) har sagt at de kun vil premiere gullmedaljevinnerne, som får 50.000 dollar (526.000 kroner) hver.

WAs bonusordning har fått kritikk fra andre forbund, og IOC-president Thomas Bach har tatt avstand fra grepet.

I et intervju med AFP i april sa Bach at de internasjonale forbundene må behandle alle sine medlemsforbund og deres idrettsutøvere på lik linje og prøve å tette gapet mellom de privilegerte og de mindre privilegerte.