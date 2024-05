Start slo Sogndal på overtid – klatret til trygg plass

Et par minutter før full tid måtte kampen avbrytes på grunn av et medisinsk nødtilfelle på tribunen. Det ble ropt på legehjelp, og spillet ble stoppes mens det ble gitt.

Det førte til at det ble lagt til ni minutter, og i det åttende av dem avgjorde Start med et lekkert mål. Kaya Makosso slo et perfekt innlegg fra venstre. Ved lengste stolpe tok Sander Sjøkvist ballen på volley og sentret til Eirik Schulze, som også tok den på volley og satte den i mål.

– Det føles veldig godt. Vi gjør en solid prestasjon mot et godt lag. Så fikk vi det målet på slutten, og alle som holder på med dette vet hvor godt det føles, sa Start-trener Azar Karadas til TV 2.

Start sto med bare en seier på ni kamper, men tre poeng løftet laget forbi Åsane, Aalesund og Sandnes Ulf til trygg plass. Sogndal ville med seier ha klatret til direkte opprykksplass, men forblir i stedet på 6.-plass.

Sogndal tok ledelsen i det 26. minutt etter en stygg feilpasning fra Sjøkvist. Nær eget hjørneflagg slo han en pasning rett til Oliver Hinsta, som førte ballen langs 16-meterstreken og ga den til Edmund Baidoo. Omgitt av motspillere utfordret han og skjøt mellom dem. Ballen gikk stolpe-inn.

Utlignet

Start utlignet på overtid i den første omgangen. Et hjørnespark ble nikket ut, men Makosso prøvde skuddfoten fra 25 meter. Sogndal-keeper Lars Jendal ga en unødvendig og klønete retur, og Tom Strannegård scoret fra spiss vinkel.

I det 58. minutt banet en ny stygg pasningsmiss fra Sjøkvist vei for en ny stor Sogndal-sjanse. Baidoo spilte innbytter Kasper Skaanes gjennom, men Jasper Torkildsen i Start-målet reddet.

Midtveis i omgangen fikk lagene hver sin store sjanse med få sekunders mellomrom. Først kom Salim Nkubiri gjennom for Start, men Jendal gjorde seg stor og reddet avslutningen.

Sogndal gikk rett i angrep og holdt på å ta ledelsen igjen ved help av to innbyttere. Oskar Borgthorsson raidet på høyresiden og la inn, og Joakim Nundal skjøt rett utenfor.

– Tøft å svelge

På overtid hadde Erik Flataker en stor mulighet til å gi gjestene seieren, men skuddet ble for svakt. I stedet var det Start som kunne juble.

– Vi kunne ha bikket denne kampen i vår favør. Vi hadde fire store sjanser i 2. omgang, men så får vi mål mot oss på overtid i begge omganger. Det er tøft å svelge, sa Sogndal-trener Tore André Flo til TV 2.

Sogndal fikk sitt annet tap for sesongen. Laget menn er fem poeng bak serieleder Kongsvinger, men bare to bak Egersund på 2.-plass.

Start gjester Levanger lørdag, mens Sogndal får besøk av Stabæk.

