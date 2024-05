Casper Ruud slapp unna regnkaos i Paris – enkelt videre i Roland-Garros

Ruud avanserte med sifrene 6-3, 6-4, 6-3.

– Det er lekent, sa Discoverys kommentator Ola Bentzen da Ruud fikk servebruddet til 2-1 i det tredje settet.

I kampens siste game vartet Ruud blant annet opp med et slag mellom egne bein og en stoppball motstanderen var sjanseløs på å nå. Etter en time og 55 minutter var han videre til 2. runde.

Ble forsinket

Der venter vinneren av oppgjøret mellom Valentin Vacherot og Alejandro Davidovich-Fokina for Ruud. Deres kamp er en av mange som er forsinket av regn.

Mange av tennisstjernene har måttet smøre seg med tålmodighet tirsdag på grunn av regnværet i Paris. Det slapp Ruud, for hans kamp gikk på Philippe-Chatrier-banen. Der er det tak, og kampen startet da den skulle.

– Det føles flott å være tilbake her. Dette er en fantastisk bane med fantastiske fans, og jeg føler meg velkommen her, sa Ruud til applaus fra tribunene da han ble intervjuet av legenden Mats Wilander rett etter kampen.

– Det ble en god start for meg. Jeg spilte stødig og gjorde ikke mange upressede feil. Jeg spilte bra da jeg vant i Genève forrige uke, og jeg håper jeg kan ta det med meg hit, fortsatte han.

Casper Ruud med en enkel vinnergest etter seieren i åpningskampen. (Jean-Francois Badias/AP)

Høyere forventninger

Denne sesongen er forventningene trolig høyere enn noensinne for Ruud. Nordmannen har spilt fem finaler allerede i år.

Ruud har tatt seg til finalen i Paris to år på rad og har mange poeng å forsvare på ATP-rankingen. Han har tre Grand Slam-finaler på CV-en. Alle har endt med tap.

Det første settet bød på få problemer for Ruud. Det var ikke før i det siste gamet at han tillot brasilianeren å ta et poeng i serven sin. Det andre settet var hakket tøffere, men på den tredje settballen var 2-0 et faktum.

Tidlig ledelse

I det tredje settet ble det 1-1 før Ruud igjen fikk til et servebrudd. Akkurat som i de to første settene tok han kjapt ledelsen. Ruud servet inn 3-1 og holdt deretter egen serve inntil han satte punktum ved å bryte igjen.

26 år gamle Alves er nummer 137 på verdensrankingen og har aldri vært innenfor topp 100 i karrieren. Tidligere i år nådde han sin høyeste ranking (128). Det er andre gang han er i hovedrunden i en Grand Slam-turnering og første gang på grus, favorittunderlaget til Ruud.

Nordmannen har startet sin jakt på nok en finale.