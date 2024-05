Stöckl om hoppexiten: – Føler jeg har fått en slags oppreisning

I forrige uke ble det kjent at Stöckl er enig med Norges Skiforbund om en sluttavtale og er ferdig etter 13 år i rollen. Mandag stilte han til intervju i Dagsrevyen om de siste måneders bråk.

– Selv om ting har vært litt vanskelig, føler jeg at gjennom god dialog med spesielt Arne Baumann (skiforbundets generalsekretær), og gjennom den pressemeldingen som gikk ut, der ting er framstilt riktig, føler jeg at jeg har fått en slags oppreisning etter alt som har skjedd de siste månedene, sa Stöckl der.

Østerrikeren la deretter til at han ikke sitter igjen med noe bitterhet etter det som har vært en krevende periode.

Avstanden ble større

I vinter ble det kjent at utøverne ikke lenger ønsket Stöckl som sjef. Det kom blant annet til overflaten gjennom et brev til hoppkomiteen i Norges Skiforbund.

– Det kom overraskende, fordi det ikke var noen tegn i forkant om at ting var såpass ille, sa Stöckl mandag.

– Ved direkte dialog fra dag én kunne vi kommet fram til en løsning som var bedre for alle, la han til i NRK-intervjuet.

Østerrikeren ble også utfordret på hva han mener hoppsporten nå trenger for å gjenreises, foruten et sårt tiltrengt økonomisk løft.

– Det norsk hoppsport trenger er fornyelse. Det er det muligheter for nå, lød svaret.

Deretter fulgte et helt konkret råd, der Stöckl også peker i retning av det han selv tror utløste konfliktene med utøverne.

– En ny trener bør være mer trener. Jeg tok et valg. Det var å sørge for at de som er rundt meg, trenerteam og støtteapparat, fikk gjort jobben sin. Dermed tok jeg mange andre arbeidsoppgaver vi ikke hadde folk til. Det førte antakeligvis til at avstanden mellom meg og utøverne ble større, sa han.

Har flere tilbud

Stöckl har opplyst at han har flere tilbud om jobber i framtiden, men at fremtiden er ubestemt. 50-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt med Norges Skiforbund til etter OL i Milano og Cortina i 2026.

Stöckl ble ansatt som norsk landslagstrener i 2011. Han erstattet da finske Mika Kojonkoski. Under østerrikerens ledelse har norske hoppere levert kjemperesultater både i OL- og VM-sammenheng.

I 2016 ble Stöckl til årets trener under Idrettsgallaen.