Odd stoppet marerittrekken hjemme mot Lillestrøm – første seier på seks kamper

Dermed endte de rekken på seks strake kamper uten seier. Sist de vant, var utrolig nok borte mot Molde 17. april. Siden det er fasiten to uavgjort og fire tap.

Lillestrøm har på sin side vært fryktelig ustabile den siste tiden og har vunnet og tapt annenhver gang i sine seks siste kamper. Søndagens fiasko gjorde riktignok at de nå står med to strake tap.

Klubbenes svake prestasjoner gjør at Lillestrøm ligger helt nede på 13.-plass, mens Odd har plassert seg tre hakk over på tabellen.

Ole Erik Midtskogen ble den store helten da han headet inn matchvinnerscoringen etter 77 minutter. På overtid satte Bilal Njie inn 2-0, før Espen Garnås reduserte minuttet senere.

Etter en førsteomgang hvor Lillestrøm hadde styrt det meste av banespillet, var det en skuffet Odd-veteran som møtte TV 2 i pausen.

– Vi er skuffet. Vi ender opp hvor Lillestrøm får styre, og det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker å løfte oss, sa Espen Ruud.

Og veteranen fikk som han ønsket. Halvveis ut i omgangen svingte han inn et innlegg i feltet, hvor Midtskogen steg til værs og stusset ballen i hjørnet.

Fem minutter på overtid stormet Njie gjennom og satte 2-0-scroignen for Kenneth Dokkens menn. Like etter reduserte Garnås for Lillestrøm.

Odd reiser til Strømsgodset neste søndag, mens Lillestrøm skal gjeste Tromsø samme dag.

---

Eliteserien menn søndag:

Odd – Lillestrøm 2-1 (0-0)

Skagerak Arena: 4529 tilskuere.

Mål: 1-0 Ole Erik Midtskogen (77), 2-0 (90), 2-1 Espen Garnås (90).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Etzaz Hussain, Filip Jørgensen, Odd, Marius Lundemo, Lillestrøm.

Odd (4-3-3): André Hansen – Espen Ruud, Solomon Owusu (Tony Miettinen fra 72.), Mihajlo Ivancevic, Josef Baccay – Filip Jørgensen, Etzaz Hussain, Tobias Svendsen (Syver Aas fra 76.) – Bork Bang-Kittilsen (Ole Erik Midtskogen fra 45.), Mikael Ingebrigtsen (Samuel Skjeldal fra 87.), Faniel Tewelde (Bilal Njie fra 87.).

Lillestrøm (4-3-3): Mads Hedenstad – Eric Larsson, Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Kristoffer Tønnessen (El Schaddai Furaha fra 77.) – Ylldren Ibrahimaj (August Karlin fra 83.), Marius Lundemo, Gjermund Åsen (Eric Kitolano fra 83.) – Efe Lucky (Frederik Elkær fra 77.), Félix Vá, Alexander Røssing-Lelesiit (Henrik Skogvold fra 63.).

----