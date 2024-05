NHF fikk avslag på søknad om statsstøtte til VM-ombygging

Kanalen har fått innsyn i et brev fra Kulturdepartementet til Norges Håndballforbund (NHF), og der kommer det fram at forbundet ikke får det særskilte tilskuddet det har søkt om.

Sakens kjerne er at Norge blant annet skal arrangere finalehelgen i VM i januar, og at det der stilles krav om en arena med kapasitet på minst 15.000 tilskuere. Det gjør at NHF har gått for en provisorisk ombygging av finalehallen på Fornebu.

Ombyggingen vil koste rundt 15 millioner kroner, og forbundet har håpet på statsstøtte. En første søknad med ramme på 16 millioner kroner ble avslått av Kulturdepartementet, mens NHF nylig forsøkte seg igjen med et forsøk på å få inn 10 millioner.

– Det er automatisk 15-16 millioner i minus om vi skal bære den kostnaden selv, så sånn sett er det dramatisk, sa generalsekretær Erik Langerud i NHF til NRK i fjor.

Langerud har ikke svart TV 2 fredag.

Norge er hovedarrangør for VM neste år, der det også spilles kamper i Danmark og Kroatia. I Norge skal det spilles to innledende puljer, én hovedrundepulje, to kvartfinaler og finalehelg.