Onsdagens direkte TV-sport. Sesongstart for Karsten Warholm

12.15: Sykling, Giro d’Italia, verdenstouren menn (22 av 35): 17. etappe (fjell), 159 km Selva di Val Gardena – Passo Brocon. (Eurosport N)

18.00: Friidrett, Trond Mohn Games fra Fana stadion. Her er tidsskjemaet: Stav kvinner 16.30, 800 m nasjonalt kvinner 17.20 og menn 17.30, slegge kvinner 17.40, 100 m nasjonalt menn 17.40 og 17.45 (to heat), tresteg kvinner 17.55, 100 m nasjonalt kvinner 17.55, 1500 m menn 18.03, 800 m kvinner 18.20, stav menn 18.35, 5000 m kvinner 18.35, kule menn 18.45, 400 m menn 19.15 og 20.13 (to heat), lengde kvinner 19.30, 200 m kvinner 19.30, slegge menn 19.39, 100 m hekk kvinner 19.48, 300 m hekk menn 20.03, 3000 m menn 20.20, 300 m kvinner 20.34. (NRK1)

18.15: Håndball, sluttspill finale menn, første kamp av tre: Kolstad – Elverum fra Kolstadhallen. (TV2 Sport2)

19.00: Fotball, OBOS-ligaen menn (9. serierunde): Kongsvinger – Mjøndalen fra Gjemselund stadion. Hjemmelaget er serieleder sammen med Sogndal. (TV2 Sport1)

20.00: Friidrett, Trond Mohn Games fra Fana stadion fortsetter. Karsten Warholm (bildet) skal løpe den noe uvanlige distansen 300 meter hekk i dette stevnet. Han regner det som en fin gjennomkjøring foran han sesongdebuterer på den fulle distansen under Bislett Games torsdag i neste uke. Startskuddet for den distansen går klokka 20.03. Det er også god internasjonal deltagelse i en rekke andre øvelser. (NRK1)

21.00: Fotball, Europaligaen, finale: Atalanta – Bayer Leverkusen fra Dublin Arena i Irland. Den ferske tyske seriemesteren har ikke tapt en fotballkamp siden 27. mai i fjor (!) for Bochum. De kjørte en hel Bundesliga-sesong uten nederlag og etter kveldens finale i Dublin gjenstår bare cupfinalen mot Kaiserslautern lørdag. Skal vi tippe de runder ett år uten nederlag? (3+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen