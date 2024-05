Casper Ruud til kvartfinale i Genève – hevet seg etter tøft åpningssett

Avansementet kom med sifrene 4-6, 6-2, 6-2. Seieren betyr at Ruud skal ut i kvartfinale mot argentineren Sebastian Baez. Begge de to foregående møtene har gitt norsk seier.

Det startet lovende for Ruud. Han tok 2-0-ledelse på sin tredje bruddball, men så stokket det seg. Ofner brøt umiddelbart tilbake, og fire game senere lyktes han igjen.

– Han har full styring, sa TV 2s tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø da Ofner senere spilte seg opp i 5-3.

Under press leverte Ruud tidvis svært god tennis. Han gikk lenger inn i banen og tok større risiko.

– Casper har hevet nivået sitt ekstremt utover i dette oppgjøret, utbrøt Sundbø halvveis ut i 2.-settet.

Der brøt Ruud sin østerrikske motstander to ganger. I sett nummer tre fikk han inn nok et brudd etter flere upressede feil fra Ofner, som er rangert som nummer 45 på verdensrankingen. Der ligger Ruud på 7.-plass.

Onsdagens kamp var Ruuds første etter at han for snart to uker siden forsvant ut av Masters-turneringen i Roma på grunn av ryggtrøbbel.

Ruud vant for to år siden ATP250-turneringen i Genève.

