Singledrømmen i OL brast for Borch – kan få sjansen i dobbeltsculler

OL-kvalifiseringen var kun for båter som ikke allerede er kvalifisert til årets Paris-leker, og løpene i Luzern var siste sjanse for Borch. Kun de to beste i finalen gikk til sommerlekene.

Borch lå på 4.-plass etter 500 meter. Da var det 1,11 sekunder opp til teten. Etter 1000 meter var han fortsatt på 4.-plass med 1,01 sekunder opp til tet.

Med 500 meter igjen var Borch kommet seg opp til 3.-plass, men det var 2,54 sekunder opp til lederbåten fra USA. I mål var han 2,33 sekunder bak den rumenske vinneren. USA tok den siste OL-plassen.

Tøft

– Det ble litt for tøft. Han har hevet seg voldsomt sammenlignet med nivået for tre-fire uker siden. Da var han ikke i nærheten. Men i dag hadde han ikke mer inne, og det er en ærlig sak. Han fikk ut alt han hadde, sier landslagstrener Fredrik Bekken til NTB.

I søndagens kvalifisering tok han heatseieren med 6.56,22 og tok seg til mandagens kvartfinale. Der ble han nummer to bak amerikaneren Jacob Plihal og tok seg inn blant de tre som avanserte til semifinalen.

I semifinalen ble det en ny 2.-plass på tiden 6.55,27. Der ble han slått med 2,53 sekunder av rumeneren Mihai Chiruta.

Les også: Borch med OL-ultimatum: – Hvis ikke kan jeg bare legge opp

Ny sjanse?

Kjetil Borch tok sølv i singlesculler i OL i Tokyo i 2021. Etter det har det ikke gått like bra.

Borch deltok i sitt første OL i London i 2012. Han var også med i Rio de Janeiro fire år senere. Der ble det bronse i dobbeltsculler sammen med Olaf Tufte.

Det er ikke helt utelukket at Kjetil Borch kan få sjansen i dobbeltsculler i OL i Paris. De fire som tidligere kjempet om en plass i den båten skal i stedet ro dobbeltfirer i OL.

– Vi skal bruke tid på å sette sammen dobbeltsculleren. Vi er pålagt av Olympiatoppen å sette sammen den båten som vi tror kan prestere best. Det er ikke slik at vi kan sette sammen en båt med to juniorer for å gi dem erfaring. I så fall må de ha noe i et OL å gjøre. Kommende helg skal Martin Helseth og Ole Amund Storlien ro dobbeltsculler for Norge i verdenscupstevnet i Luzern, sier landslagstrener Fredrik Bekken.

Les også: Dobbeltfireren klare for OL i Paris – vant kvalifiseringsløpet i Luzern