Felles Giro-felt krever ruteendring: Er varslet snø i fjellet

Nedbør i form av regn og snø, samt svært kalde temperaturer, venter trolig Tobias Foss og resten av feltet tirsdag.

Tirsdag morgen kom det fram at rytterne ikke vil delta på etappen om ikke Umbrail-passet fjernes. CPA-leder Adam Hansen har på X delt uttalelsen som foreningen har sendt til rittledelsen i Italia.

«De vil ikke sykle slik som det ser ut nå. Dette understreker alvorligheten i situasjonen og nødvendigheten for øyeblikkelige grep», heter det i meldingen.

Arrangøren hadde tatt høyde for værtrøbbelet ved å opprette en parkeringssone på toppen av Umbrail-passet for å gi rytterne sjansen til å skifte våte klær. Rittet vil da bli nøytralisert i tre minutter. Det er ikke holdbart for CPA.

«Det er 2024. Å stoppe og gjenstarte løp under slike forhold er uakseptabelt. Som en sportsdirektør uttrykker det: «Det vil bli et drittshow».

Tobias Foss (Ineos) og Vegard Stake Laengen (UAE) er de to gjenværende nordmennene i Giro d'Italia. Torstein Træen brøt rittet med skade.

Slovenske Tadej Pogacar leder rittet suverent. Han har nesten sju minutter til gode på sammenlagttoer Geraint Thomas.