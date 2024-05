Dobbeltfireren klare for OL i Paris – vant kvalifiseringsløpet i Luzern

I båten satt Erik Solbakken, Kristoffer Brun, Jonas Juel og Oskar Helvig. De ledet etter 500 meter og var fortsatt i tet etter 1000 meter. Da var det 0,92 sekunder ned til den estiske båten på 2.-plass.

Etter 1500 meter ledet den norske båten med 1,31 sekunder ned til USA.

I mål etter 2000 meter klokket de inn på tiden 5.50,89, 1,31 sekunder foran Estland.

– Båten presterte veldig, veldig solid. Jeg må nesten si at de presterte i overkant. Av erfaring vet vi at båten som vinner dette kvalifiseringsløpet er en klar finalekandidat i OL, og at de kanskje også kan snuse på en medalje, sier landslagstrener Fredrik Bekken til NTB.

OL-kvalifiseringen i Luzern er kun for båter som ikke allerede er kvalifisert til OL i Paris. Kun de to beste båtene i tirsdagens finale fikk OL-plass.

Dobbeltfireren ble nylig satt sammen med tanke på denne siste OL-kvalifiseringen. De vant sitt kvalifiseringsheat søndag og tok seg direkte til tirsdagens finale.

Dobbeltfireren er satt sammen av to norske dobbeltscullerduoer. Norge har også kvalifisert en dobbeltsculler til OL, men Norges Roforbund tror at en dobbeltfirer har større sjanse til å markere seg i Paris-OL.

– Vi tror kanskje ikke at dobbeltsculleren ville hatt hatt medaljesjanser i OL. Derfor tok vi dette grepet, sier Bekken.

Landslagstreneren sier at de vil bruke tid før de bestemmer seg for hvem som skal sitte i dobbeltsculleren i OL i Paris.

