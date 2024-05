Siste runde av Premier League-sesongen – dette er søndagens TV-sport

08.30: Motorsport, Formel 3. Hovedløp før Italias Grand Prix. Fra Imola-banen, Bologna. (V Sport 1)

10.00: Motorsport, Formel 2. Hovedløp før Italias Grand Prix. Fra Imola-banen, Bologna. (V Sport 1)

10.00: Sykkel, Giro d’Italia. Etappe 15: Manerba del Garda – Livigno (Mottolino) (222 km). Knalltøff klatreetappe. Torstein Træen måtte bryte, og dermed er Tobias Foss og Vegard Stake Laengen de to gjenværende norske på startstreken av årets første Grand Tour. (Eurosport N)

11.45: Motorsport, Porsche Supercup. Hovedløp, Italias Grand Prix. Fra Imola-banen, Bologna. (V Sport 1)

12.00: Golf, Ladies European Tour. Fjerde og siste dag av Amundi German Masters, fra Golf & Country Club Seddiner See, Brandenburg, Tyskland. (V Sport Golf)

14.00: Fotball, League Two. Sluttspill, finale: Crawley Town – Crewe Alexandra, fra Wembley. Vinneren rykker opp til League One. (V Sport 3)

14.30: Fotball, Æresdivisjonen. Runde 34: PSV – RKC Waalwijk, fra Phillips Stadium, Eindhoven. Vertene har allerede vunnet ligaen, mens Waalwijk kun er målforskjellen bedre enn Excelsior på kvalikplass for nedrykk. (V Sport +)

15.00: Motorsport, Formel 1. Hovedløp, Italias Grand Prix. Fra Imola-banen, Bologna. (V Sport 1)

16.00: Motorsport, motocross. Løp 2 MX2, Frankrike Grand Prix. Fra Saint Jean d’Angély, Mazeray, Frankrike. (Eurosport 1)

16.20: Ishockey, VM. Gruppe A, runde 6: Norge – Østerrike, fra O2 Arena, Praha. Norge har vunnet mot Danmark og tapt de fire andre kampene så langt. (TV3 +)

16.45: Tennis, ATP Tour. Fra Masters 1000-turneringen i Roma, finale. (TV2 Sport 2)

17.00: Fotball, Premier League. Fra 38. og siste runde: Arsenal – Everton, fra Emirates Stadium, London. Vertene trenger at Manchester City avgir poeng for å ha muligheten til å bli seriemester. (V Sport Premier League 1)

17.00: Fotball, Premier League. Fra 38. og siste runde: Brentford – Newcastle, fra Gtech Community Stadium, Brentford, London. Hvis Newcastle matcher antall poeng Manchester United får sikrer de seg plass i neste års Conference League. Kan også få plass i Europaligaen hvis Chelsea taper. (V Sport 3)

17.00: Fotball, Premier League. Fra 38. og siste runde: Brighton – Manchester United, fra AmEx Stadium, Brighton. Manchester United er avhengig av at Newcastle avgir poeng for å få plass i Conference League og at de selv ikke taper. Har for dårlig målforskjell til å passere Chelsea, selv om de taper. (V Sport Premier League 3)

17.00: Fotball, Premier League: Chelsea – Bournemouth, fra Stamford Bridge, London. Chelsea får plass i Europaligaen hvis de ikke taper for Bournemouth. Med tap og Newcastle-seier går Newcastle forbi på bedre målforskjell. (TV 3)

17.00: Fotball, Premier League: Crystal Palace – Aston Villa, fra Selhurst Park, London. Aston Villa ender på fjerdeplass, mens Palace kan ende på alt fra 10. plass til 14. plass avhengig av andre resultater. (V Sport 2)

17.00: Fotball, Premier League: Liverpool – Wolverhampton, fra Anfield, Liverpool. Jürgen Klopps avskjedskamp. Liverpool ender på tredjeplass, mens Wolves kan ende på alt fra 10. til 14. plass, avhengig av andre resultater (V Sport Premier League 2)

17.00: Fotball, Premier League: Luton – Fulham, fra Kenilworth Road, Luton. Vertene kan matematisk berge seg, men har 12 mål dårligere målforskjell enn Nottingham Forest som må gå på braktap mens Luton vinner stort. Alt tilsier at dette blir siste PL-kamp på Kenilworth. (V Sport +)

17.00: Fotball, Premier League: Manchester City – West Ham, fra Etihad, Manchester. David Moyes siste kamp som West Ham-trener. City blir historiske med sitt fjerde strake seriegull om de vinner. Ved uavgjort må de score ett mål mer enn det Arsenal gjør mot Everton, da City har flere scorede mål totalt. (V Sport Premier League)

17.00: Fotball, Premier League: Sheffield United – Tottenham, fra Bramall Lane, Sheffield. Vertene er første laget i historien til å slippe inn over 100 mål, men har to lag bak seg i kampen om færrest poeng gjennom tidene. Tottenham kan bli forbigått av Chelsea om de taper og Chelsea vinner. (V Sport Premier League 4)

17.00: Motorsport, motocross. Løp 2 MXGP, Frankrike Grand Prix. Fra Saint Jean d’Angély, Mazeray, Frankrike. (Eurosport 1)

19.00: Fotball, La Liga. Runde 37: Valencia – Girona, fra Mestalla, Valencia. Vertene havner utenfor Europa denne sesongen, mens Girona fortsatt har et tynt håp om sølv hvis Barcelona kollapser. (TV2 Sport Premium)

19.00: Golf, PGA Tour. Fjerde og siste dag av PGA-mesterskapet, fra Valhalla Golf Club, Louisville, Kentucky. En av golfens fire Major-turneringer med Viktor Hovland på startstrek. (V Sport Golf)

19.00: Fotball, La Liga. Runde 37: Barcelona – Rayo Vallecano, fra Olympiastadion, Barcelona. Ender mest trolig på andreplass denne sesongen, men må passe seg litt for Girona om de taper. (TV2 Sport 1)

19.00: Sommer-OL, basketball. Fjerde og siste dag med kvartfinaler, semifinaler og finale i OL-kvalifisering for 3x3 basketball. Fra Debrecen, Ungarn. Norge er ikke med. (Eurosport Norge)

20.00: Friidrett, Diamond League. Fra Diamond League-stevnet i Marokko. Ingen nordmenn er påmeldt. (NRK 1)

20.20: Ishockey, VM. Gruppe A, runde 6: Sveits – Canada, fra O2 Arena, Praha. Fra Norges gruppe. (V Sport 1)

21.00: Motorsport, Indycar. Kvalifisering 2 til Indianapolis 500. Fra Indianapolis Motor Speedway i Speedway, Indiana, USA. (V Sport 2)

23.00: Motorsport, Nascar. Nascar Cup Series, All-Star Open. Fra North Wilkesboro Speedway, Nord-Carolina. (V Sport 3)