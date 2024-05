Seiersaktuell Hovland avslører: Vurderte å trekke seg fra PGA-mesterskapet

Det er i et intervju gjort med SiriusXM PGA Championship Radio etter lørdagens tredjerunde at nordmannen røper at han vurderte å droppe PGA-mesterskapet.

Hovland får spørsmål om hva han hadde sagt dersom han for tre dager siden hadde fått høre at han kom til å kjempe om seieren foran avslutningen.

– Det hadde jeg tatt uten tvil. Jeg vurderte nesten å trekke meg, fordi jeg ikke spilte bra i det hele tatt. Når man setter ting i det perspektivet, er dette stort, svarer den norske golfstjernen.

Han blir så bedt om å forklare hvor nær han var ved å trekke seg.

– Jeg tenkte bare at ting alt i alt ikke føltes veldig bra. Når ting ikke føles veldig bra, hva er det poenget med å spille? Da foretrekker jeg heller å jobbe med det, lød svaret.

Da journalisten fortsetter å grave i bakgrunnen for at Hovland vurderte å ikke stille til start, sier nordmannen:

– Fanken, jeg skulle ikke sagt det der.

– Sånn blir det når du spiller dårlig og tankene raser av gårde. Jeg tok åpenbart ikke den avgjørelsen, men når du spiller dårlig, vil du egentlig bare dra hjem, legger 26-åringen til.

Med en bogeyfri runde fem slag under par lørdag klatret Hovland rett inn i seierskampen før siste runde av PGA-mesterskapet.

Med 13 slag under par er han på delt 4.-plass, to slag bak ledende Collin Morikawa og Xander Schauffele. Sahith Theegala er alene på 3.-plass, ett slag bak tetduoen, ett foran Hovland, Shane Lowry og Bryson DeChambeau.

Nordmannen kom til Louisville etter å ha gjort en ny trenerendring i jakten på fjorårsformen. Han har gjenopptatt samarbeidet med Joe Mayo, som hjalp ham til stor suksess i fjor.

