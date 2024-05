Tidligere Wada-president fyrer løs mot USA: – Må få konsekvenser

Pounds kommentarer kom på et ekstraordinært styremøte i Wada. Det ble avholdt digitalt for å diskutere ettervirkningene av saken med 23 kinesiske svømmere som testet positivt for en prestasjonsfremmende hjertemedisin i forkant av OL i Tokyo i 2021.

Svømmerne ble i etterkant frikjent da kinesiske myndigheter og Wada konkluderte med at de hadde fått det i seg gjennom matforurensing på et hotell.

Frikjennelsen har fått USAs antidopingbyrå (Usada) til å steile. Byråsjef Travis Tygart har flere ganger rettet tungt skyts mot Wada og anklaget dem for å hjelpe kineserne med å skjule doping.

– Dypt skuffet

Fredag slo Pound, som er en av grunnleggerne og første president i Wada, hardt tilbake.

– På vegne av Wada er jeg dypt skuffet og opprørt over de bevisste løgnene og forvrengningene som kommer fra Usada, inkludert at Wada har feid dopingsaker i Kina under teppet, sier den 82-årige canadieren og fortsetter:

– Denne beskyldningen, som er blottet for enhver sannhet, har kun ett formål: Å bevisst skade Wadas omdømme og svekke den verdensomspennende tilliten som er bygget opp siden Wada ble opprettet for et kvart århundre siden for å lede den internasjonale kampen mot doping.

Pound viser til Wadas harde linje mot Russland det siste tiåret som et eksempel på at Wada ikke favoriserer det han omtaler som «stormakter».

Drar inn regjeringen

Den tidligere svømmeren, som også er æresmedlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC), antydet deretter at Usada handlinger kan ha en politisk dimensjon.

– Usada er finansiert av USAs regjering. Amerikanske myndigheter har for tiden et kjølig forhold til Kinas regjering. Kan det være en forbindelse? spurte han.

Wada har bedt en uavhengig gruppe om å gå gjennom den kinesiske dopingsaken på nytt. Pound mener Usada må betale for kritikken de har kommet med mot Wada.

– Mitt forslag er todelt. For det første skal vi vente på rapporten fra den uavhengige etterforskeren, og deretter å gå til søksmål med krav om betydelig erstatning mot Usada, siden den skandaløse oppførselen må få alvorlige konsekvenser, sa han.

Usada har ikke kommet med et svar på Pounds uttalelser.

