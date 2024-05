Scheffler med kjemperunde etter pågripelsen: – Varmet opp i fengselscellen

Scheffler ble tidlig formiddag amerikansk tid lagt i håndjern etter angivelig å ha unnlatt å stanse bilen sin etter ordre fra politiet da han kom til anlegget foran annen runde.

Ifølge ESPN-journalist Jeff Darlington skal en politimann ha skreket til verdenseneren og bedt ham gå ut av bilen. Hendelsen skjedde da politiet dirigerte trafikken etter at en fotgjenger døde etter en påkjørsel.

Deretter ble Scheffler brakt inn til politistasjonen og siktet for flere forhold, ifølge ESPN. Det skal blant annet dreie seg om vold mot en politimann og hensynsløs kjøring.

– Misforståelse

Voldssiktelsen dreier seg om at en politimann huket tak i Schefflers bil for å få ham til å stoppe, og deretter ble han dratt etter bilen noen meter. Politimannen ble i etterkant sjekket på sykehus.

I en uttalelse sier Scheffler at det hele dreier seg om en misforståelse.

– Jeg gjorde som jeg fikk beskjed om av politiet og det var en veldig kaotisk situasjon, noe som er forståelig med tanke på den tragiske ulykken som hadde skjedd. Det var en stor misforståelse av hva jeg trodde jeg ble bedt om å gjøre. Det var aldri min intensjon ikke å høre på politiet. Jeg håper å legge dette til side og fokusere på golf i dag.

– Varmet opp i fengselet

Noen timer senere var Scheffler løslatt og tilbake på golfanlegget i Louisville. Amerikaneren lå fire slag under par etter første runde, og han fortsatte å spille solid golf med fem slag under par på annen runde. Han ligger dermed ni slag under par totalt.

– Mitt hjerte går ut til de pårørende etter dødsfallet. Jeg brukte litt tid på å tøye og varme opp i fengselscellen siden jeg tenkte at jeg kom til å rekke å spille. Jeg var heldig som kom meg tilbake og fikk spille, sa Scheffler etter runden.

– Det er bare en stor misforståelse som nok blir løst, sa han om pågripelsen.

