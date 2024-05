Andre runde av PGA-mesterskapet utsatt etter dødsulykke i nærheten av banen

Det opplyser arrangøren i egne mediekanaler. Trioen Rich Beem, Sebastian Söderberg og Kazuma Kobori skulle etter planen innlede runden klokken 13.15.

Sky Sports skriver at utsettelsen skyldes en kollisjon som involverte en fotgjenger og en buss. Fotgjengeren ble erklært død på stedet, ifølge en uttalelse fra det lokale politiet.

En ny oppdatering om starttidspunktene kommer klokken 13. Tidligste start på runden er dermed klokken 14. Norske Hovland skulle etter planen slå ut klokken 19.51. Det tidspunktet blir etter alt å dømme flyttet på.

Hovland innledet turneringen med tre slag under par torsdag, da han blant annet leverte fem birdier. 26-åringen har hatt en tøff start på sesongen etter at han i fjor vant PGA-sluttspillet. Han har blant annet stått over flere turneringer.

