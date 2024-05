Vikings marerittomgang ga hjemmetap – røk 1-4 for LSK

Thomas Lehne Olsen, Gjermund Åsen og Eric Kitolano sørget for 3-0-ledelse til pause. Zlatko Tripic reduserte etter hvilen, men det holdt ikke for hjemmelaget.

På overtid kontret Erling Knudtzon inn kampens femte scoring og sørget for et stygt Viking-tap.

Resultatet er ikke i tråd med klubbenes resultater den siste tiden. LSK har slitt i serieinnledningen og var helt nede på 14.-plass før runden.

Viking var, tross en varierende sesonginnledning, hele ni plasser høyere oppe på tabellen, men greide ikke å unngå sesongens andre tap torsdag.

Det var duket for fest da Viking entret gressmatten foran et tilnærmet fullsatt hjemmestadion. Stavanger-publikumet skulle imidlertid få lite å feire de første 45 minuttene.

Knappe tre minutter var spilt da Eric Larsson ble felt inne i 16-meteren, og dommeren pekte på straffemerket. Lehne Olsen var sikker fra elleve meter og sørget for 1-0.

Marerittomgang

Fire minutter senere satt også 2-0 i nettet. Åsen rev seg løs på første stolpe og nikket inn Marius Lundemos corner i nettet.

Tross en tøff start var håpet fortsatt ikke ute for de mørkeblå. Også i fjor havnet Viking under med 0-2 på 16. mai. Da vendte de til 3-2 mot Odd.

Både Sondre Auklend og Tripic så ut til å tenne håpet for vertene kort tid senere, men begge scoringene ble avblåst for offside på sistnevnte. Da kunne LSK i stedet øke til 3-0 før pausesignalet.

– 16.-maiskandale

Viking var slappe i frispillingen, og ballen endte i beina på Kitolano. Vingen tok touchet rundt Espen Bjørnsen Garnås og satt ballen enkelt til side for Patrik Gunnarsson.

– Det begynner å ligne en 16.-maiskandale i Stavanger, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Et energisk Viking-lag kom ut fra garderoben etter pausen og jaktet en redusering, og etter halvspilt omgang skaffet Tripic straffespark. Kapteinen tok selv ansvaret og sørget for 1-3 fra elleve meter.

Det var likevel ikke nok til å sørge for en ordentlig sluttspurt. På overtid kontret Knudtzon inn 4-1 og sørget for at LSK tok med seg samtlige tre poeng tilbake til Østlandet.