OL-gullhåpet Mol tilbake i trening: – Det så ikke veldig bra ut

Landslagstrener og pappa Kåre Mol opplyser til NTB at Anders Mol hadde sin første trening med sand under beina tirsdag.

– Han hoppet litt rolig og var en halvtime i sanden. Det så ikke veldig bra ut, men det var i hvert fall en start. Progresjonen går som vi hadde håpet, sier Mol til NTB.

– Han er litt hoven og betent. Vi får se hvordan det arter seg, legger han til.

Anders Mol pådro seg et brudd i foten på treningsleir i Tenerife i mars og måtte gjennom en operasjon.

26-åringen har fått operert inn en skinne og har flere skruer i foten. Det er ikke planen å fjerne disse før sommerlekene i Paris.

– Han har iallfall med seg noe metall til OL, så får vi se om det blir det eneste, sier trener Mol.

– Dag for dag

Duoen Mol/Sørum er regjerende mestere etter triumfen i Tokyo for snart tre år siden.

Opplegget fram mot lekene som starter 26. august er usikker.

– Vi prøver å ta det dag for dag. Han blir fulgt opp av fysioterapeut og fagfolk fra Olympiatoppen, forteller treneren.

Kanskje blir duoen klar til den siste turneringen som vil telle inn i OL-kvalifiseringen. Den går i tsjekkiske Ostrava i juni. Om ikke nordmennene deltar der, kan de risikere å bli forbigått på rankingen som bestemmer seedingen i OL.

Les også: 14 norske utøvere OL-klare – her er første uttak til Paris-lekene

Medaljegrossister

Der ligger Mol/Sørum for øyeblikket på 2.-plass.

– Det er litt fra dag til dag og uke til uke at vi vurderer dette. Vi skal først og fremst sørge for at han er i bra slag igjen til OL, forteller Mol.

I tillegg er det turneringer i sveitsiske Gstaad og østerrikske Wien i juli, før det braker løs i Paris.

– Jeg håper iallfall at han kan spille de to siste for å få den treningen. Det å spille på det høyeste nivået er litt ferskvare. Man må ha stått litt i turneringer for å kjenne på det, sier Mol.

Den norske duoen har i tillegg til OL-gullet fra Tokyo tatt ett VM-gull og fire EM-gull.

Les også: Mol og Sørums overmenn ble verdensmestere – slo svenske EM-vinnere