Nedgang i søknader om bygging av idrettsanlegg – regjeringen sparte 65 millioner

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag, skriver regjeringen at beløpet som ligger an til å bli utbetalt i momskompensasjon er 65 millioner kroner lavere enn det som opprinnelig var satt av.

Det påpekes samtidig at søknadsbehandlingen ikke er avsluttet, men at søknadene som så langt er godkjent, tilsier at det maksimale beløpet som vil bli utbetalt blir 322 millioner kroner.

Da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor, satte regjeringen av 89,8 millioner kroner ekstra til momskompensasjon knyttet til bygging av idrettsanlegg. Posten ble økt fra 300 til 389,8 millioner sammenlignet med i 2023.

Regjeringen la opp til at beløpet skulle sikre full kompensasjon for alle godkjente søkere i 2024. Det viste det seg altså å gjøre med god margin.

12 søknader avvist

Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer ordningen, skriver at det kom inn totalt 600 søknader, som til sammen beløper seg til 327 millioner kroner. 567 av søknadene ble innvilget med et samlet godkjent beløp på over 305,6 millioner kroner.

12 søknader ble avslått, én ble avvist og 20 aktører valgte å trekke søknaden.

I 2023 kom det til sammenligning inn 596 søknader. Det samlede beløpet var da på nær 371 millioner kroner. 568 søknader ble til slutt innvilget med et samlet godkjent beløp på over 361 millioner.

Både i 2023 og 2024 fikk alle godkjente søknader utbetalt full kompensasjon.

2,4 milliarder

Momskompensasjonsordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.

I tillegg kommer en tilsvarende ordning for som skal kompensere merverdiavgift knyttet til varer og tjenester. På statsbudsjettet satte regjeringen av 2,4 milliarder kroner til denne for 2024.

I alt omfatter den sistnevnte ordningen rundt 22.000 frivillige lag og organisasjoner, de fleste av dem små, lokale lag og foreninger.

Idretten har ved gjentatte anledninger tatt til orde for at full momskompensasjon skal bli regelstyrt. Det vil fjerne usikkerheten rundt om det er satt av nok penger til ordningen.

