Norges landslagssjef fyrte løs mot egne elever: – For mange har sittet å sovet

Det norske laget havnet under 0-2 etter første periode i Praha. Den ble avsluttet med at Christian Kåsastul fikk seg en stygg smell i ansiktet og hodet. Han forlot isen blodig.

I pausen var landslagssjef Johansson nådeløs mot eget lag i intervjuet med Viaplay.

– Jeg blåser i resultatet. Jeg er fryktelig skuffet over hvordan vi presterer i disse 20 minuttene. Det handler om hvert enkelt individ i garderoben, sa svensken.

– Vi hadde en veldig tydelig kampplan, vi visste hva som ville komme og var tydelige på hva vi skulle gjøre for å møte det. Det er for mange spillere som har sittet å sovet på møtet i formiddag, la han til.

Enetale

Johansson mer enn antydet at pausepraten hadde vært en enetale fra hans side.

– De fikk ikke anledning til svare på det jeg hadde å si. De neste 20 minuttene vil vise om de hørte på det jeg sa eller ikke, sa landslagssjefen.

Finland innledet midtperioden i Praha med å gå rett opp til 3-0. Deretter satte Oliver Kapanen inn 4-0 etter en gedigen norsk målvaktstabbe.

Episoden der Kåsastul skadet seg oppsto med et drøyt minutt igjen av åpningsperioden. Da smalt backen inn i vantet med hodet først. Den norske backen traff i tillegg kanten på vantet med ansiktet.

– Det der vil jeg ikke se på. Den farten inn der, sa Viaplay-kommentator Jørgen Klem da reprisene rullet over skjermen.

– Vi får håpe det bare var nesa som røyk og ikke hele den øvre delen av tanngarden, sa Viaplay-ekspert Alexander Bonsaksen.

Tilbake på isen

Den norske legen Ole Fosse var raskt på isen og ga Kåsastul tilsyn. Deretter tok den norske VM-profilen seg over isen og inn i garderoben mens blodet rant.

I pausen mellom den første og andre perioden ble Kåsastul sydd i garderoben. Deretter returnerte han til isen

Skader passer svært dårlig for et norsk lag som allerede sliter. Mattias Nørstebø ble ikke kampklar til mandagens oppgjør. NTB får opplyst at han fikk et skudd i fingeren i kampen mot Tsjekkia.

Mats Zuccarello var ikke i form mandag og måtte også stå over.

Kampen pågår fortsatt.





(©NTB)