Søndagens direkte TV-sport: Arsenal og Ødegaard må svare

07.30: Golf, Ladies European Tour. Aramco Team Series Seoul, tredje og siste runde. Fra New Korea Country Club, Seoul. (VSport Golf)

09.35: Motorsport, MotoGP. Oppvarming, Frankrike Grand Prix. Fra Le Mans-banen. (VSport 3)

11.00: Motorsport, MotoGP. Moto3 hovedløp, Frankrike Grand Prix. Fra Le Mans-banen. (VSport 3)

11.45: Sykkel, Giro d’Italia. Etappe 9: Avezzano – Napoli (214 km). Kupert etappe. Torstein Træen måtte bryte, og dermed er Tobias Foss og Vegard Stake Laengen de to gjenværende norske på startstreken av årets første Grand Tour. (Eurosport N)

12.00: Sykkel, terrengsykkel-EM. Eliteritt for kvinner, fra Cheile Grădiștei, Romania. (Eurosport 1)

12.10: Motorsport, MotoGP. Moto2 hovedløp, Frankrike Grand Prix. Fra Le Mans-banen. (VSport 3)

12.20: Ishockey, VM. Gruppe A, runde 2: Finland – Storbritannia, fra O2 Arena, Praha. Fra Norges gruppe. (VSport +)

13.00: Fotball, Championship. Sluttspill, semifinale kamp 1: Norwich – Leeds United fra Carrow Road, Norwich. (VSport 1)

13.30: Fotball, Bundesliga 2. Runde 33: St. Pauli – Osnabrück fra Millerntor-Stadion, Hamburg. Hvis Kiel ikke allerede sikret St. Pauli opprykket lørdag, kan vertene selv sikre det med seier her. (VSport +)

13.30: Motorsport, MotoGP. Hovedløp, Frankrike Grand Prix. Fra Le Mans-banen. (VSport 3)

13.30: Motorsport, Motocross. MX2 løp 1 av Galicia Grand Prix, fra Jorge Prado Municipal Circuit, Lugo, Spania. (Eurosport N)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 35: Cadiz – Getafe, fra Nuevo Mirandilla, Cadiz. Vertene trenger et lite mirakel for å berge plassen, og må i hvert fall vinne her om de skal ha noe håp om å ta igjen Mallorca. (TV2 Sport1)

14.00: Motorsport, Motocross. MXGP løp 1 av Galicia Grand Prix, fra Jorge Prado Municipal Circuit, Lugo, Spania. (Eurosport N)

14.15: Håndball, Gjensidige Cup. Oppkjøringsturnering før OL: Danmark – Kroatia, fra Jordal Amfi. Norge spilte uavgjort mot Danmark lørdag. (TV2 Sport2)

14.30: Fotball, Eliteserien. Runde 7: Kristiansund – Bodø/Glimt, fra Nordmøre Stadion, Kristiansund. (TV Sport1)

15.00: Motorsport, Formel E. Løp 2 av Berlin e-Prix, fra Tempelhof Airport Street Circuit, Berlin. (VSport 3)

15.15: Fotball, Championship. Sluttspill, semifinale kamp 1: West Bromwich – Southampton fra The Hawthorns, West Bromwich. (VSport 1)

15.30: Fotball, FA cup kvinner. Finale mellom Manchester United og Tottenham, fra Wembley Stadium, London. Ingen av lagene har vunnet turneringen før. United er i sin andre strake cupfinale, akkurat som herrelaget. I fjor ble det tap for Chelsea. Tottenham jakter sitt første trofé siden 2017. (VSport 2)

16.00: Fotball, dansk Superliga. Mesterpulja, runde 29: Brøndby – FC København, fra Brøndby stadion, København. Brøndby ligger poenget foran FCK på toppen av tabellen før sesongens siste byderby (VSport 3)

16.00: Motorsport, Motocross. MX2 løp 2 av Galicia Grand Prix, fra Jorge Prado Municipal Circuit, Lugo, Spania. (Eurosport N)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 35: Atletico Madrid – Celta Vigo fra Wanda Metropolitano, Madrid. Vertene ender trolig på fjerdeplass, mens Celta trenger et par poeng til på de siste fire kampene for å sikre plassen. (TV2 Sport Premium)

16.20: Ishockey, VM. Gruppe A, runde 2: Danmark – Canada fra O2 Arena, Praha. Fra Norges gruppe. (VSport +)

16.45: Håndball, Gjensidige Cup. Oppkjøringsturnering før OL: Norge – Argentina fra Jordal Amfi. Norge har en seier og en uavgjort til nå. I den siste kampen møter de Argentina som vi også har i første kamp i OL i Paris. (TV2 Direkte)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 7: KFUM Oslo – Fredrikstad fra KFUM Arena, Ekeberg. Den første duellen mellom de to nyopprykkede lagene, der Kåffa jakter sin første eliteserieseier på Ekeberg. (TV Sport )

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 7: HamKam – Haugesund fra Briskeby, Hamar. HamKam jakter sesongens første seier, og vil passere Haugesund på tabellen hvis de vinner. Haugesunds trener trakk seg på dagen fredag. (TV2 Sport Premium)

17.00: Motorsport, Motocross. MXGP løp 2 av Galicia Grand Prix, fra Jorge Prado Municipal Circuit, Lugo, Spania. (Eurosport N)

17.30: Fotball, Premier League. Runde 37: Manchester United – Arsenal fra Old Trafford, Manchester. Vertene styrer mot sin dårligste ligaplassering i Premier Leagues historie, og Erik Ten Hags menn må reise seg etter braktapet for Crystal Palace. For Arsenal handler det om å vinne for å sette press på Uniteds byrivaler City. (VSport Premier League)

18.25: Sjakk, Champions Chess Tour. Dag fem av Better Help Masters. (TV2 Sport 2)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 35: Valencia – Rayo Vallecano fra Mestalla, Valencia. Vertene har et lite håp om spill i Europa, mens Rayo Vallecano trenger et par poeng til for å sikre ny kontrakt. (TV2 Sport Premium)

19.00: Golf, PGA Tour. Fjerde og siste dag av Wells Fargo Championship, fra Quail Hollow Golf & Country Club, Charlotte, Nord-Carolina. Viktor Hovland gjør sitt comeback på PGA-touren. (Eurosport N)

19.00: Dart, PDC European Tour. Baltic Sea Darts Open, finale. Fra Wunderino-Arena, Kiel, Tyskland. (VSport 2)

19.15: Fotball, Eliteserien. Runde 7: Lillestrøm – Brann fra Åråsen. Lillestrøm gikk videre i cupen torsdag etter ekstraomganger, men har ennå ikke vunnet på hjemmebane i år. (TV Sport1)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 33: Bochum – Bayer Leverkusen fra Ruhrstadion, Bochum. Vertene kan sikre kontrakten med seier, mens Leverkusen kan skrive fotballhistorie med kamper uten tap etter allerede å ha sikret seriegullet. (VSport 1)

20.20: Ishockey, VM. Gruppe B, runde 2: Sverige – Polen fra Ostravar Arena, Ostrava, Tsjekkia. (VSport +)

20.30: Motorsport, Nascar. Cup Series, Goodyear 400. Fra Darlington Raceway, Sør-Carolina. (VSport 3)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 35: Real Betis – Almeria fra Estadio Benito Villamarín, Sevilla. Vertene jakter spill i Europa, mens Almeria for lengst har rykket ned. (TV2 Sport Premium)

21.00: Golf, LPGA Tour. Dag to av Cognizant Founders Cup, fra Upper Montclair Country Club, Clifton, New Jersey. (VSport Golf)

00.30: Ishockey, NHL-sluttspill. Kvartfinale, kamp 4: Boston Bruins – Florida Panthers fra TD Garden, Boston. (VSport 1)

03.30: Ishockey, NHL-sluttspill. Kvartfinale, kamp 3: Vancouver Canucks – Edmonton Oilers fra Rogers Arena, Vancouver. (V Sport 1)