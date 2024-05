Hovland med to vannbesøk – stadig langt bak

Hovland var på vei mot en runde under par, men en lei dobbeltbogey på nest siste hull spolerte det. Da slo han i vannet på par tre-hullet og trengte flere slag på å finne koppen.

Vannbesøk ble det også på hull sju, men da reddet han bogey. Nordmannen endte runden ett slag over par etter fem birdier, fire bogeyer og en dobbeltbogey.

Totalt er Hovland tre slag over par på 45.-plass. Turneringen i Charlotte er en del av PGAs rekke av turneringer med litt høyere status enn andre. Det gjør at bare 68 spillere får delta, og det er ingen cut etter to runder.

Sisteplassen får med seg 40.000 dollar, mens vinneren får en utbetaling på 3,6 millioner dollar (42 millioner kroner).

Hovland har hatt en tung sesongstart etter at han i fjor gikk til topps i PGA-sluttspillet. Han har blant annet stått over en rekke turneringer for å prioritere trening.