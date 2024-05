Marerittavslutning ødela for Hovland i PGA-comebacket i Charlotte

Hovland var to slag under par og på delt 13.-plass etter 15 spilte hull på åpningsrunden i Charlotte, men en bogey på 16. hull og dobbeltbogey på 18. hull ødela dagen og sendte ham langt nedover på listene.

Den norske golfstjernen avsluttet fjorårssesongen strålende, men han har ikke klart å finne tilbake til storspillet så langt i år. Etter at han misset cuten i US Masters for en snau måned siden, tok han pause for å prioritere trening.

Nå er han tilbake igjen på PGA-touren. Turneringen i North Carolina har total premiesum på 20 millioner dollar, og Hovland har ikke fått starten han håpet på.

Ujevnt

Lenge lå han godt an på resultatlista, selv om spillet var ujevnt og han ofte havnet i roughen og gjentatte ganger i sandgraver.

Etter å ha greid birdie på første hull ble det tre hull på par før den neste birdien kom på 5. hull. På det neste hullet måtte Hovland tåle en bogey, men han revansjerte den umiddelbart med birdie på 7. hull.

Han fikk en ny bogey på 9. hull og var ett slag under par halvveis. Igjen svarte han med birdie rett etter en bogey, men så måtte han tåle en ny bogey på 11. hull.

Les også: Hovland trekker seg fra turnering etter marerittrunde

I vannet

Etter tre hull på par kom dagens femte birdie på 15. hull, og Hovland var to under igjen. Så fulgte den dårlige avslutningen. På siste hull slo han i vannet og endte med dobbeltbogey.

Xander Schauffele leder turneringen etter å ha fullført en 64-runde (sju under par). Han er tre slag foran Collin Morikawa, Alex Norén og Rory McIlroy.

Hovland er på delt 44.-plass.

Hideki Matsuyama, som Hovland skulle spille med de to første dagene, trakk seg for øvrig rett før start på grunn av vond rygg. Nordmannen spilte dermed sammen med bare Sahith Theegala.

Les også: Hovland ute av Masters etter marerittrunde – første misset cut siden 2022