Hovland trøblet igjen under andre dag av i PGA-comebacket

Hovland startet på hull 10 og noterte seg for fire bogeyer på de seks første hullene. De siste tolv hullene endte tre under par og reddet dagen noe.

Dermed endte dag to som den første med én over par.

– Måten han snur denne dagen på, som startet så dårlig, er helt nydelig gjort, sa Discovery-kommentator Per Haugsrud.

Turneringen i North Carolina har total premiesum på 20 millioner dollar. Enn så lenge er Xander Schauffele fra USA på topp.

Hovland avsluttet fjorårssesongen strålende, men han har ikke klart å finne tilbake til storspillet så langt i år. Etter at han misset cuten i US Masters for en snau måned siden, tok han pause for å prioritere trening.

