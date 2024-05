Fiasko for skadeplaget Casper Ruud i Roma – ute etter tap for Miomir Kecmanovic

Ruud tapte til slutt 2.-rundekampen med sifrene 6-0, 4-6, 4-6.

De to første settene var som dag og natt for Ruud. 6-0 på en halvtime med Kecmanovic som fikk behandling for ryggtrøbbel, ble fulgt opp av at Ruud måtte inn i behandlingsrommet i sett nummer to.

Nordmannen så ut til å strekke litt på korsryggen før han forlot grusen.

– Han er ikke typen til å gå ut hvis det ikke er noe. Jeg tror nok han kjente noe, sa TV 2s ekspert Christer Francke.

I det avgjørende settet endte det med tap, kun det fjerde på grus denne sesongen.

Tapet var det første mot Kecmanovic på grus. Ruud og Kecmanovic kjenner hverandre godt. De har spilt flere doubleturneringer sammen, og de har også stått på hver sin side av nettet en rekke ganger.

Ruud har tatt seg til semifinalen i Roma tre ganger. Han debuterte i turneringen i 2019 som kvalifiseringsspiller og tok seg til kvartfinalen. Alle fire tapene i storturneringen har vært mot en topp ti-spiller.

Men i Roma i år sa det stopp for Ruud, som av mange ses på som den største vinnerkandidaten i Grand Slam-turneringen Roland-Garros senere i mai.

