Norges stafettjenter klare for OL etter superløp i VM: – Hva skjedde akkurat nå?

Josefine Tomine Eriksen, Amalie Iuel, Lakeri Ertzgaard og Henriette Jæger lå etter målgang i en klynge på banen og hylte, klemte og jublet hemningsløst over at målet var nådd. Nå blir det tur til Paris og OL i sommer.

De fire løp inn på tiden 3.26,89, som holdt til andreplass i heatet – bak favoritten USA, som ble klokket inn på 3.24,76.

Tiden var også en knusende norsk rekord på distansen.

De to beste fra hvert av de fire heatene gik til VM-finalen – og får en billett til Paris-OL med på kjøpet.

– Hva skjedde akkurat nå? Skrev Jæger i en oppdatering på Instagram etter bragden.

Intens duell

Det var for mange ukjente Eriksen som satte tonen da hun sørget for at det norske laget så vidt lå foran USA ved første veksling.

Derfra og ut tok som ventet USA over ledelsen, mens Norge og Belgia fikk en luke til de øvrige i feltet. Det ble en duell som skulle vare helt til målstreken.

Iuel viste at hun kan løpe raskt også uten hekker og lå som nummer to da stafettpinnen ble overlevert til Ertzgaard – med Belgia like bak.

Ertzgaard hadde følge av sin belgiske konkurrent fram til siste veksling – og dermed var det duket for en intens duell de siste 400 meterne.

Jæger leverte et fantomløp og holdt den belgiske jenta den nødvendige meteren bak seg. Da hun passerte målstreken, løp hun rett i armene på Eriksen, Iuel og Ertzgaard og kunne slippe jubelen løs.

Ny norsk rekord

Norges tid var den femte beste av de åtte som natt til søndag kvalifiserte seg til finale. Også Irland, Storbritannia, Italia, Polen, Canada og Frankrike sikret seg OL-billett i forsøksheatene. Irland var raskest av samtlige, med 3.24,38.

Den forrige norske rekorden ble satt på Bislett i 2022 og var på 3.28,58. Den gang løp også Iuel og Ertzgaard – sammen med Elisabeth Slettum og Line Kloster.

Det norske laget på Bahamas har fått bane tre i finalen som går av stabelen natt til mandag norsk tid.

Det blir tredje gang Norge har stafettlag i friidrett i et OL, men første gang på kvinnesiden. Norge har samtidig hatt stafettlag i VM to ganger, begge ganger på 4x400 meter for kvinner, i 1991 og i 2022.