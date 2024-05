Medvedev inn på profiltung skadeliste før Roland-Garros: – Aner ikke hvor lenge jeg er ute

Verdensfireren måtte kaste inn håndkleet etter det første settet i torsdagens kvartfinale i Madrid Open. En trøblete hofte satte en stopper for russeren.

– Jeg klarte ikke å sprinte, og jeg er litt usikker på om det var på grunn av krampe eller en strekk. Jeg spurte fysioen min om det var fare for å gjøre det noe verre. Han sa at det kunne bli verre om det er en strekk, men ikke om det bare er krampe, sa Medvedev etter kampen.

28-åringen valgte å fullføre det første settet, men erkjenner at han følte at han måtte holde litt igjen.

– Hodet mitt tillot ikke at jeg ga alt. Etter settet forsøkte jeg å bare løpe fram til nettet, men jeg klarte det ikke uten at det var vondt. Da tenkte jeg at det ikke var nødvendig å fortsette. Forhåpentligvis trenger jeg bare noen dager på å bli frisk, men vi er nødt til å ta en MR-sjekk. Det kan være snakk om fem dager eller to uker. Jeg aner ikke, forteller Medvedev.

I tillegg til Medvedev valgte også verdenstoer Jannik Sinner å trekke seg fra Madrid Open. Carlos Alcaraz returnerte nylig til tennisbanen etter å ha slitt med en skade i høyrearmen. Det er også knyttet usikkerhet til Novak Djokovic, som siden semifinaletapet mot Casper Ruud i Monte-Carlo Masters i midten av april ikke har vært i aksjon.

Gruskongen Rafael Nadal fortsetter på sin side å jobbe tålmodig mot toppformen etter å ha trøblet stort med ulike skader de siste to årene.