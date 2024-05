Ingebrigtsen strutter av selvtillit før tittelforsvaret i OL: – Det blir veldig lett

I podkasten «Ignite» forteller 23-åringen fra Sandnes at han under normale omstendigheter tror at mulighetene for å innkassere karrierens andre OL-gull er store.

– Hvis jeg ikke skader meg eller blir syk, så kommer det til å bli veldig lett. Til sjuende og sist er det en konkurranse der alle gjør sitt beste, men noen ganger går ikke ting helt som planlagt, forteller Ingebrigtsen.

NRK omtalte intervjuet først.

Ingebrigtsen, som i forkant av sommerens OL blir far for første gang, har måttet se gullet på distansen glippe i begge de to siste verdensmesterskapene. I Eugene i 2022 ble briten Jake Wightman for sterk, før landsmann Josh Kerr stakk av med det edleste metallet i Budapest i fjor.

Særlig med sistnevnte har Ingebrigtsen hatt en pågående «ordkrig» siden de ble henholdsvis nummer én og to i den ungarske hovedstaden.

– Rivaliseringen mellom meg og Ingebrigtsen handler hovedsakelig om selvtilliten vår. Jeg mener at jeg er verdens beste på 1500 meter, og det mener trolig også han om seg selv, har Kerr sagt til BBC.

Briten har tidligere hevdet at Jakob Ingebrigtsen har «store svakheter», mens nordmannen har respondert med at Kerr «bare er en i mengden».

25. mai møter de to rivalene hverandre i Eugene.